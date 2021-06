Infarto: problemi respiratori campanello d’allarme

Nuovo studio: un paziente su quattro con infarto del miocardio presenta sintomi atipici come difficoltà respiratorie, spossatezza estrema e dolore addominale

Un paziente su quattro con infarto del miocardio presenta sintomi atipici come difficoltà respiratorie, spossatezza estrema e dolore addominale. Lo conferma uno studio pubblicato oggi su European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care, rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC). I pazienti con sintomi atipici avevano meno probabilità di ricevere aiuto in emergenza e maggiori probabilità di morire entro 30 giorni rispetto a quelli con i sintomi classici quali il dolore toracico.

“Abbiamo scoperto che i sintomi atipici erano più comuni tra le persone anziane, soprattutto le donne, che per l’assistenza hanno chiamato una linea non di emergenza “, ha detto l’autore dello studio Amalie Lykkemark Møller, studente di dottorato, Nordsjællands Hospital, Hillerød, Danimarca. “Questo suggerisce che i pazienti non erano consapevoli che i loro sintomi richiedevano attenzione urgente”.

Gli attacchi di cuore richiedono un trattamento rapido per ripristinare il flusso di sangue e ridurre la mortalità. Il riconoscimento dei sintomi da parte dei pazienti e del personale sanitario è fondamentale per ridurre i ritardi. Møller ha detto: “Si sa poco su come i sintomi influenzino le azioni dei pazienti e dei servizi medici e abbiano un impatto sulla sopravvivenza”.

Lo studio ha esaminato le associazioni tra i sintomi iniziali dell’infarto, la risposta del servizio medico e la mortalità a 30 giorni. I ricercatori hanno raccolto dati su tutte le chiamate a una helpline medica 24 ore su 24 e a un numero di emergenza nella regione capitale della Danimarca dal 2014 al 2018. Ai due servizi il sintomo primario è registrato insieme alla risposta. I ricercatori hanno identificato gli adulti dai 30 anni in su che hanno ricevuto una diagnosi di infarto entro 72 ore dalla chiamata. I pazienti sono stati divisi in gruppi in base al loro sintomo primario.

Durante il periodo di cinque anni, un sintomo specifico primario è stato registrato per 7.222 degli 8.336 attacchi di cuore – il dolore al petto era il più comune (72%), mentre il 24% dei pazienti aveva sintomi atipici, il più frequente dei quali erano problemi respiratori. La prevalenza del dolore al petto è stata più alta tra gli uomini di età compresa tra i 30 e i 59 anni che hanno chiamato il numero di emergenza e più bassa tra le donne di età superiore ai 79 anni che hanno chiamato la linea di assistenza medica. I sintomi atipici sono stati riscontrati soprattutto tra i pazienti più anziani, soprattutto donne, che hanno chiamato il numero verde.

Tra i pazienti con infarto con dolore al petto, il 95% e il 76% hanno ricevuto un invio di emergenza dal numero di emergenza e dalla linea di assistenza medica, rispettivamente. In confronto, solo il 62% e il 17% dei pazienti con infarto che presentavano sintomi atipici ha ricevuto un invio di emergenza dal numero di emergenza e dalla linea di assistenza medica, rispettivamente.

Il tasso di mortalità a 30 giorni per i pazienti con attacco di cuore con dolore al petto è stato del 5% tra quelli che hanno chiamato il numero di emergenza e del 3% tra quelli che hanno chiamato la helpline. I tassi erano più alti tra i pazienti con attacco di cuore con sintomi atipici: Il 23% e il 15% sono morti entro 30 giorni dopo aver chiamato il numero d’emergenza e la helpline, rispettivamente.

Per fare un confronto più simile alla mortalità tra i pazienti con dolore al petto rispetto ai sintomi atipici, i ricercatori hanno standardizzato per età, sesso, livello di istruzione, diabete, precedente infarto, insufficienza cardiaca e malattia polmonare ostruttiva cronica. La mortalità standardizzata a 30 giorni è stata del 4,3% per i pazienti con dolore al petto e del 15,6% per quelli con sintomi atipici.

Møller ha detto: “Presi insieme, i nostri risultati mostrano che i pazienti con infarto che presentano dolore al petto avevano tre volte più probabilità di ricevere un’ambulanza di emergenza rispetto a quelli con altri sintomi. Le persone con sintomi atipici hanno chiamato più spesso la linea di assistenza, il che potrebbe indicare che i loro sintomi erano più lievi, o non erano consapevoli della gravità. I sintomi vaghi possono contribuire a far sì che il personale sanitario li interpreti erroneamente come benigni”.

Mentre le difficoltà di respirazione, l’estrema spossatezza, la coscienza compromessa e i dolori addominali sono stati i sintomi di infarto più comuni dopo il dolore al petto, la signora Møller ha notato che nella maggior parte dei casi questi problemi non sono causati da un attacco di cuore. “Purtroppo, le persone in questa situazione non sapranno la causa, ma speriamo che il nostro studio migliora la consapevolezza – in particolare tra i pazienti più anziani e gli operatori sanitari – che potrebbe essere un attacco di cuore”, ha detto.

“La morte entro 30 giorni era più di tre volte più alta in quelli con sintomi atipici rispetto al dolore al petto”, ha aggiunto. “Questo potrebbe essere dovuto ai ritardi di trattamento causati dal non ricevere l’appropriato invio di emergenza. Tuttavia, non è noto se un aumento degli invii di emergenza da solo possa migliorare la sopravvivenza tra i pazienti con infarto con sintomi atipici – ci proponiamo di indagare questo in progetti di ricerca futuri”.

