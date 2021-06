Asma pediatrico: ibuprofene riduce tempi ricovero

Asma pediatrico: i pazienti trattati con ibuprofene passano meno tempo in ospedale rispetto a quelli trattati con paracetamolo

I piccoli pazienti ospedalizzati per episodi di riacutizzazione asmatica e trattati con ibuprofene passano meno tempo in ospedale rispetto a quelli trattati con paracetamolo, stando ad un abstract presentato nel corso del congresso annuale delle Pediatric Academic Societies Usa, tenutosi anche quest’anno in modalità virtuale.

I ricercatori hanno effettuato una rassegna retrospettiva delle cartelle cliniche relative a soggetti in età pediatrica, ospedalizzati per riacutizzazioni asmatiche tra il 2017 e il 2019, escludendo quelli con comorbilità complesse e quelli non sottoposti a cure standard per l’asma.

Dall’analisi delle cartelle cliniche è emerso che 1.769 pazienti soddisfacevano i criteri di inclusione nello studio.

Dai dati è emerso che i pazienti trattati con ibuprofene mostravano una degenza media ospedaliera generalmente più ridotta (1,98 giorni) rispetto a quella rilevata nei pazienti trattati con paracetamolo (2,48 giorni).

Non solo: in un’analisi condotta per classi di peso corporeo, è emerso che i pazienti con obesità di classe 3 presentavano tempi di degenza ospedaliera più lunghi rispetto a tutti gli altri (2,92 giorni).

Su 788 pazienti identificati come obesi o in sovrappeso, quelli trattati con ibuprofene mostravano tempi di degenza ospedaliera inferiori (2,08 giorni) rispetto a quelli trattati con paracetamolo (2,69 giorni).

A tal proposito “…si ritiene che l’obesità legata all’asma possa caratterizzarsi per una patofisiologia differente dall’asma nei bambini normopeso – hanno commentato gli autori dello studio”.

Nel complesso, i risultati dello studio suggeriscono un possibile ruolo dei meccanismi anti-infiammatori dell’ibuprofene nel trattamento dell’asma, soprattutto in quelli in sovrappeso o francamente obesi, che versano in condizioni di salute generale peggiori.

Saranno necessari, a questo punto, studi ulteriori, in grado di confermare quanto osservato in questa piccola casistica di pazienti, per verificare la capacità di ibuprofene di essere di aiuto nei bambini asmatici obesi.

