1AIM Villorba Corse riparte dalla 4 Ore di Le Castellet

Terzo round dell’European Le Mans Series per il team veneto 1AIM Villorba Corse con Bressan-Fioravanti-Laskaratos sulla Ligier-Nissan LMP3

Con la 4 Ore del Paul Ricard, in scena dal 4 al 6 giugno in Francia, ripartono i programmi di 1AIM Villorba Corse nella European Le Mans Series. Il team veneto capitanato da Raimondo Amadio torna in pista sul tracciato transalpino al volante della Ligier JS P320 motorizzata Nissan nel terzo round della serie endrance europea. Ad alternarsi in equipaggio il pilota trevigiano Alessandro Bressan, il giovane romano Damiano Fioravanti e il driver greco Andreas Laskaratos.

Costretta a un incolpevole ritiro sul tracciato austriaco del Red Bull Ring lo scorso mese, quando la Ligier numero 18 del team trevigiano è stata centrata da un altro prototipo dopo appena due minuti di gara, la scuderia italiana cerca conferme sulla competitività dimostrata in pista e anche riscatto nella 4 Ore di Le Castellet. Obiettivo di tutto il team e dei piloti titolari è schierarsi al via della corsa francese del prossimo weekend al meglio della preparazione per cogliere la nuova possibilità di essere ancora una volta grandi protagonisti nella classe LMP3 dopo il podio sfiorato a Barcellona.

In tutto 42 equipaggi tra GT e prototipi, con ben 16 LMP3 presenti, prenderanno parte alla 4 Ore di Le Castellet, terza delle sei manche della stagione 2021. Il weekend scatterà venerdì 4 giugno alle 13.00 con la prima sessione di prove libere; sabato 5 alle ore 9.00 secondo turno di libere e alle 14.00 le qualifiche per i prototipi LMP3. Start della gara domenica 6 giugno alle 11.00 con diretta live su www.europeanlemansseries.com.

Amadio, team principal, dichiara in vista dell’impegno in ELMS: “Ripartiamo dal Paul Ricard dopo 15 giorni molto difficili. I ragazzi hanno fatto un notevole sforzo per riparare il prototipo dopo l’episodio del Red Bull Ring. Tutti sono stati eccezionali e ci permettono di schierarci di nuovo al via con un’auto in ordine. Ora l’obiettivo non può che essere il riscatto dopo lo stop forzato e incolpevole in Austria. Le Castellet è una pista alla quale siamo affezionati da lungo tempo, speriamo in un weekend al meglio”.

Bressan aggiunge: “Ho provato una grande delusione in Austria, dove non abbiamo potuto mostrare il nostro potenziale. Ha pesato ancor di più il fatto che non sia stata neppure colpa nostra. Nelle settimane successive ho pensato soltanto a trasformare quella sensazione negativa in motivazione per far bene nella prossima gara e ottenere un buon risultato. Sono davvero carico e pronto a scendere in pista al Paul Ricard!”.

European Le Mans Series 2021 calendar: 18 apr. Barcelona (SPA); 16 may Red Bull Ring (AUT); 6 june Le Castellet (FRA); 11 july Monza (ITA); 19 sept. Spa (BEL); 24 oct. Portimao (POR).