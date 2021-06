Saucony lancia la nuova Endorphin Collection

Scarpe Running: debutta la nuova Endorphin Collection di Saucony. Tre i modelli: Pro 2, Shift 2 e Speed 2 cui si aggiunge la nuova Trail

Quattro modelli, un’unica sensazione: velocità. Si apre così la stagione FW di Saucony in arrivo a giugno. Protagonista la pluripremiata Endorphin Collection, qui nella nuova versione 2.0, progettata e costruita con atleti d’élite che grazie a questi modelli sono riusciti ad infrangere i propri personal best. Tre i modelli Road, Endorphin Pro 2, Shift 2 e Speed 2, cui si aggiunge oggi la nuovissima Endorphin Trail studiata per elevare il concetto di velocità anche in montagna. Rêverie è il nome della proposta colore scelta per il debutto: un gioco optical di segni grafici bianchi e neri che rendono il profilo ancora più streamline. Per essere on the edge anche nel look.

Punta di diamante dell’intera collezione è la nuova Endorphin Pro 2.

Progettata per aumentare il ritmo di gara, passo dopo passo, è dotata della tipica piastra in carbonio a forma di S di Saucony – per transizioni potenti – e di un cushioning ultraleggero ed elastico in PWRRUN PB. L’effetto SPEEDROLL, qui massimizzato, dà una sensazione di slancio continuo per correre più veloci e con meno fatica. Leggerissima – pesa solo 213 grammi – ha una vestibilità eccezionale grazie al sistema FormFit e un’allacciatura ancora più sicura che rendono la corsa più naturale che mai. Una scarpa disegnata non per inseguire i propri record ma per infrangerli!

Saucony, una divisione di Wolverine Worldwide, Inc. (NYSE: WWW), è un marchio leader nel mondo running e lifestyle che unisce performance, innovazione e stile in una collezione di calzature e abbigliamento nota attraverso i marchi Saucony e Saucony Originals. Fondata nel 1898, Saucony continua a ispirare runner e sportivi ovunque con le pluripremiate innovazioni tecnologiche come PWRRUN™ PB, PWRRUN+™, FORMFIT™ e la linea di abbigliamento Total Run SystemTM. In Saucony, un buon giorno è quando si inizia a correre. Un grande giorno, quando ispiriamo qualcun altro a farlo. La sede è a Waltham, Massachusetts mentre in Italia il quartiere centrale di Wolverine Italia è basato a Montebelluna, Treviso.

