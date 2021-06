Ray-Ban apre un negozio nel cuore di Napoli

Ray-Ban apre il primo store monomarca nella città di Napoli: il nuovo negozio si colloca in via Toledo 335, nel cuore del capoluogo campano

Ray-Ban è orgoglioso di annunciare l’opening del primo store monomarca nella città di Napoli. In un periodo particolare come quello in cui stiamo vivendo, l’apertura del nuovo Ray-Ban store vuole rappresentare un segnale incoraggiante, di ripresa verso una nuova normalità.

Lo store si colloca in via Toledo 335, nel cuore della città.

L’intento del brand, anche per questo store, è quello di calare l’identità di Ray-Ban all’interno della città che la accoglie, creando un concept che al tempo stesso sia coerente con i valori dalla marca, distintivo e rappresentativo della città stessa.

E’ possibile identificare in diversi elementi dello store il forte dialogo ricercato tra il marchio e la città.

Il primo punto di contatto è rappresentato dal pavimento, realizzato con sanpietrini in lava vulcanica, materiale tipico e facile da trovare percorrendo la città. La disposizione randomica e asimmetrica su di una colata di cemento grezzo crea una fusione tra elementi tradizionali e contemporanei.

Un altro legame evidente è rappresentato da un’attenta scelta cromatica.

I rivestimenti a parete sono un susseguirsi di cemento grezzo e fasce rosse a specchio, che hanno come obiettivo quello di rappresentare il colore storico del marchio, ma anche esaltare un colore molto presente nella memoria dei cittadini.

Gli spazi interni si ripartiscono in una serie stanze, ciascuna delle quali intervallata da portali rivestiti di verde rame, materiale che richiama quello dei tetti napoletani ossidati dal tempo, arricchiti con un doppio inserto di luce applicato all’interno del profilo. In ciascuna delle stanze è stato pensato inoltre un diverso trattamento dei soffitti, alcuni più comuni per il marchio come la rete metallica, altri più innovativi come le cuspidi di metallo e acciaio lucido.

La correlazione tra la natura artistica e scenografica della città con quella tecnologia e contemporanea del brand è evidente nell’ampia area destinata all’esposizione del prodotto. Moderni pali metallici terra-cielo con inserti luminosi ai quali sono fissate delle teche espositive, accolgono alcuni tra i prodotti speciali della collezione.

Non poteva mancare una forte presenza digitale, strumento di forza del brand per raccontarsi in modo dinamico e interattivo. Un ampio ledwall all’ingresso del negozio costeggia il fianco della scala mobile, di vetro e metallo, per poi riaprirsi nuovamente al piano superiore. L’intera parete digitale che si sviluppa a doppia altezza non è che l’ennesima scelta tecnologica all’interno dello store.

Due sono le aree che maggiormente si distinguono all’interno del negozio: la prima è il Custom Lab situata al piano terra e visibile dalla grande vetrina su strada. Una stanza interamente dedicata alla personalizzazione del prodotto caratterizzata da una cascata di box in rame ossidato sulle pareti che corrono lungo tutto il perimetro per l’intera altezza.

Al secondo piano si può ammirare la seconda area, interamente dedicata alle icone. Un sistema di box intervallato da ampie fasce digitali di ledwall e da speciali box espositivi esalta al massimo i modelli iconici del brand. Testi descrittivi accompagnano il cliente in un percorso unico ed esplorativo della storia degli iconici modelli Aviator, Wayfarer, Clubmaster e Round.

Gli spazi sono stati creati per glorificare al massimo il prodotto: dalle icone senza tempo ai modelli esclusivi realizzati in edizione limitata.

Questa inaugurazione è una nuova importante tappa strategica nel piano di sviluppo del brand e di Luxottica, il gruppo leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi con circa 9.200 negozi in giro per il mondo. Si tratta di un passo cruciale nel processo di rafforzamento del ruolo di Ray-Ban come brand in grado di superare i limiti di categoria e diventare un’icona capace di creare non solo occhiali, ma di definire uno stile di vita e reinterpretare la quotidianità.

Sarà possibile vivere l’esperienza in store, in tutta sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione e delle procedure di igienizzazione degli ambienti e dei prodotti, dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 21:00.

È possibile seguire lo store e la nuova campagna sui social media digitando gli hashtag ufficiali #YouAreOn #RayBanNapoli.