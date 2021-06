The MATCH Night: a Roma serata di danza internazionale

Danza Internazionale a Roma con The MATCH Night: appuntamento il 3 giugno allo Spazio Rossellini – Polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio

Danza internazionale a Roma con The MATCH night, giovedì 3 giugno alle ore 20:00, presso lo Spazio Rossellini Polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio. L’evento rientra nell’ambito del Match International Contemporary Dance Meeting, un workshop per danzatori professionisti e neo-professionisti diretto da Loris Petrillo che ospita docenti e coreografi della scena internazionale.

Il 3 giugno ore 20:00, 3 performance dei 3 ospiti di MATCH International Contemporary Dance Meeting animeranno The MATCH Night, serata fortemente voluta da Loris Petrillo, che si terrà nel cuore del workshop di 6 giorni con Luke Jessop/Ion Tribe, Victor Rottier e Loris Petrillo, direttore del progetto. I 3 ospiti porteranno in scena le loro pièce: Luke Jessop/Ion Tribe, con SMILING IN THE FACE OF DEATH, un’improvvisazione strutturata, basata sull’idea di trovare l’equilibrio tra l’ordine interiore e il caos esterno.

La Compagnia Petrillo Danza in POWDER#2 impromptu, un estratto di un corposo lavoro sulla polvere, che debutterà a Modena ad agosto. Lo spettacolo amplia lo studio delle dinamiche fisiche che condizionano il movimento del corpo, dove la danza diventa gesto tecnico, prestazione, immagine. Victor Rottier con SHORT ARMS AND DEEP POCKETS, una riflessione su come speranza e ingenuità siano diventate la stessa cosa.

The MATCH Night, progetto esclusivo di Loris Petrillo, si terrà a Roma, presso lo Spazio Rossellini/Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, organizzata grazie alla collaborazione di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio con TWAIN Centro Produzione Danza e Compagnia Petrillo Danza.

Prenotazione obbligatoria alla mail info@spaziorossellini.it o al telefono 3488649889. Tutte le info su: www.spaziorossellini.it