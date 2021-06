Spetrix & Denemi online con Made in Napoli

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Made in Napoli”, il nuovo singolo di Spetrix & Denemi, nomi d’arte di Simone Spetrini e Cristiano Falanga

“Giramme a Marianell stamme n’miezz e guappe n’ coppa a nu transalp o n’ coppa ad un Sh“. Dall’estratto del testo di “Made in Napoli” si sente l’odore dei copertoni bruciati e delle notti insonni in sella ad una moto senza meta, nella città dentro la città “il rione”. Spetrix e Denemi sono l’espressione del saper vivere la strada a certe latitudini, un sentimento di rivalsa per coloro che attraverso la loro musica possono ancora sognare.

La narrazione di “Made in Napoli” è una citazione alla resilienza, alla resistenza, al poter salire anche i gradini più ardui anche in un quartiere come Marianella.

BIOGRAFIA

Simone Spetrini e Cristiano Falanga sono in arte Spetrix e Denemi entrambi cresciuti a Marianella, quartiere di Napoli e insieme iniziano il loro percorso artistico nel 2018.

Dopo un periodo di formazione musicale da solisti, si affermano con la canzone “MAMMAMIJ” che ha riscosso immediatamente un incredibile successo.

Riscuotono un grande riscontro su tutte le piattaforme musicali, raggiungendo 2 milioni di streams su Spotify e tantissimi views con dei video su Tik Tok. Infine nel 2021 inizia una collaborazione artistica firmando per l’etichetta Visory Records.