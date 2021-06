Martina Miliddi e Raffaele Renda paparazzati in Sardegna

Martina Miliddi e Raffaele Renda, tra i protagonisti di Amici 20, immortalati mano nella mano a Cagliari: la coppia non si nasconde più

Martina Miliddi e Raffaele Renda non si nascondo più. Dopo la simpatia nata all’interno della scuola di Amici 20, uno dei motivi della crisi tra la ballerina e Aka7even, i due sono usciti allo scoperto. La coppia è stata avvistata mano nella mano in giro per Cagliari, dove stanno trascorrendo del tempo insieme.

In una recente storia su Instagram, Martina stessa ha pubblicato un video mentre è felice in auto con Raffaele.

Probabilmente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Aka era già consapevole della loro storia. Il cantante di “Loca” recentemente ha smesso di seguire entrambi su Instagram.