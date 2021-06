Fulvio Nuvole pubblica il nuovo EP

Fulvio Nuvole torna con “Drillinpapers, Vol. 1”: storie del Sud nel nuovo concept Ep dell’artista siciliano ora disponibile in digitale

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Drillinpapers, Vol. 1, il nuovo Ep dell’artista siciliano classe ‘98 FULVIO NUVOLE, prodotto a quattro mani con Skinny Phoenix e pubblicato come indipendente.

Un vero e proprio concept Ep che segna il ritorno del rapper sulla scena musicale con uno stile rinnovato e con lo sguardo rivolto alla sperimentazione, puntando a dipingere un ritratto delle atmosfere, dei colori e delle emozioni del Sud Italia con uno sguardo realistico e senza filtro.

La Sicilia, ed in particolare Palermo, fanno da sfondo alla storia dell’artista e della gente del posto, raccontata nelle sei tracce di un progetto in cui Fulvio Nuvole spera si possano rispecchiare ed immedesimare i suoi coetanei e conterranei.

Il sound, estremamente eterogeneo, rompe gli schemi classici del rap e della trap attraverso metriche inusuali, alternando episodi pop e jazz, ma anche drill e reggaeton. Il tappeto sonoro è curato dallo stesso Fulvio Nuvole e dall’amico e producer Skinny Phoenix, accompagnando il racconto del giovane artista alle prese con le luci e le ombre del proprio territorio, dal quale scaturiscono i sentimenti divergenti che animano i testi dei brani. Dalla paura del futuro, ai rancori, fino al timore di perdere le persone che si amano, tutto viene spazzato via dall’amore, in grado di curare tutti i momenti bui.

Creati dal mood delle atmosfere sonore, non mancano anche i riferimenti alla calma dei paesaggi dell’isola come nell’opening track Sud, mentre nei testi la storia di questo territorio si intreccia a quella dell’artista, creando un contesto ben riconoscibile (Mafia, Puledrino). Nei featuring, Scelta e Gabriele X Sempre.

Track by Track

Sud: È l’inizio del viaggio. Un’immersione nelle atmosfere meridionali, accompagnate da una strumentale che trasporta l’ascoltatore.

Mafia: Rancori e ombre di un ragazzo siciliano. Alcuni scenari dell’isola si alternano al vissuto dell’artista. Nel brano, quest’ultimo dice: “Disperati come mafia, sogno di spararti come mafia, però io non sono mafia”. Fulvio Nuvole si distacca dall’atteggiamento mafioso di Palermo, ma non riesce ad evaderne completamente, data l’indole.

Puledrino: Fra amici e compagni di una vita è come se scorresse lo stesso sangue, come se si trovasse una seconda casa e una seconda famiglia. A volte ci si sente invincibili in gruppo. Il pezzo deriva da un brutto periodo in cui l’artista ha avuto paura di perdere un fratello a causa delle forze dell’ordine.

Ali Non Si Spiegano Da Sole: Triste atmosfera di un giovane artista che ha paura di non riuscire a coprire le spese di una vita futura con la propria musica. Egli ripensa a tutti gli affetti, soprattutto alla ragazza e ai genitori. Nel ritornello viene prima evidenziato che nessuno ti insegna a vivere e, in seguito, che a volte è meglio restare un po’ più tranquilli e non pensarci, ma continuare per la propria strada.

Brutti Giorni: Brano più rabbioso del progetto, un flusso di coscienza dell’artista carico di ira nei confronti di chi lo ha tradito, facendogli vivere brutti giorni.

Armi: La fine del viaggio, il pezzo d’amore. L’artista invita la persona amata a stringerlo forte nei momenti più bui che la spaventano. L’amore sorregge nei momenti di debolezza. L’artista si ripromette di portarla via da tutte le spiacevoli situazioni che la circondano.

BIO

Fulvio Nuvole, pseudonimo di Fulvio Di Prima, è un artista classe ’98 nato e cresciuto a Palermo, in Sicilia. Il rapper si avvicina alla musica all’età di 12 anni, nel 2010, anche grazie ai graffiti. Nel 2013 registra i suoi primi pezzi sotto il nome di “Jelo” e nei seguenti anni, rimbalzando fra una crew e l’altra del panorama urban della città, pubblica i primi progetti, mixtape ed ep, in collaborazione e da solista. A partire dal 2019, anche grazie all’avvicinamento con il suo attuale producer, Skinny Phoenix, l’artista inizia la pubblicazione dei primi singoli ufficiali, distribuiti su tutti gli store e accompagnati da diversi videoclip. Il percorso di Fulvio Nuvole lo ha portato a cimentarsi non solo nell’ambito canoro, ma anche nel campo della produzione musicale, approfondendo le tecniche del mixing, del mastering, del videomaking e delle arti visive in generale. La sua passione lo ha portato ad avere una visione a 360 gradi sullo sviluppo dei progetti musicali. Drillinpapers, Vol. 1 è il primo progetto pubblicato con il suo nuovo nome d’arte.