Ancora tu è il nuovo singolo di Dandy Turner

Online su tutte le piattaforme digitali “Ancora tu2, il nuovo singolo di Dandy Turner fuori per VR Digital in collaborazione con Universal Music Italia

“Ancora tu come Battisti, il mio alter ego rimane astratto come Kandinsky”

così inizia il nuovo singolo “Ancora tu” di Dandy Turner in uscita il 7 maggio per VR Digital e per Universal Music Italia. In un atmosfera musicale che evoca gli anni 80′ e la synthwave, Il brano è un caleidoscopio di ricordi che passa dalle due sfumature dell’amore, ma resta sempre legato a quello che è stato il proprio vissuto.

Lo stare bene insieme che suscita i flashback di un passato doloroso, di quando si stava così bene, ma poi tutto è andato storto. Nel complesso il brano è molto movimentato ed

esplode in un onda tremendamente dance.

BIOGRAFIA

Nicholas Lucarini, in arte Dandy Turner è un artista romano classe 99. È definito il cantautore della generazione Z, ma preferisce restare umile. Le sue canzoni nascono dalla sensibilità e dalla volontà di vivere a contatto con le emozioni, anche quelle che lo hanno fatto star male. I suoi brani sono figli delle strade di Roma, canzoni che sanno d’amore e che hanno il sapore di un mondo di ricordi.

Il suo percorso conta un grande successo sulle piattaforme digitali, sia audio che video, contando milioni di streams e views sui principali stores. Tra le hit passate spicca “Sei bella come Roma” ma sono diversi i singoli rilasciati da Dandy, con numerose collaborazioni. Anche sui social riscuote molto successo, sia su Instagram che su Tiktok,

dove i suoi fan hanno prodotto centinaia di migliaia di video con i suoni delle sua musica.

“Ancora tu ” sarà il secondo singolo dopo “Due cuori a metà” che porteranno l’artista a pubblicare il suo primo album ufficiale.