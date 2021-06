A Dinner Out di Sacramento ha anche un videoclip

A Dinner Out di Sacramento ha anche videoclip online su YouTube: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Dopo l’anteprima con il sito di Rumore, esce anche su Youtube il video per A Dinner Out, il nuovo singolo di Sacramento, fuori per La Tempesta International e per l’etichetta americana SXN. A Dinner Out è il nuovo capitolo del progetto Steve Fileti, un brano dalle tipiche sonorità eighties/chill Wave che vuole essere la colonna sonora per un appuntamento perfetto:

“Non è poi così difficile trovare una buona colonna sonora per un appuntamento al chiaro di luna”, dice, “Stanotte l’aria è dolce tanto quanto l’amore e il rispetto per il co-protagonista.Sul balcone di casa, alla periferia della tua città, una sera d’inizio estate, la luna illumina il palco come un faro puntato esclusivamente sulla scena in un teatro al buio. Ti stai godendo quest’ottima cena indiana e sai benissimo che sei ad un passo dall’assaporare l’elisir d’amore. Sei stato innamorato prima, anche se non è mai stato niente di simile: fare il bis vuol dire vivere per sempre”.

BIO:

Sacramento è la creatura sonora di Steve Fileti. Nato e cresciuto sulle sponde del Lido Sacramento a Siracusa, in Sicilia, Stefano ha sin dai primi passi sviluppato e mantenuto una certa affezione verso la gemella West Coast americana. Ricco di richiami alle sonorità tipiche degli anni ’80, con un accenno di chillwave e suoni caratteristici del panorama indie pop lo-fi internazionale che prendono spunto da maestri del genere come Homeshake, Ariel Pink, Connan Mockasin e Mac DeMarco, con un pizzico di Frank Sinatra, il primo vero progetto solista di Stefano ci fa sognare tramonti in spiaggia sorseggiando i migliori Margarita, serate al bowling, pernottamenti in fancy motel con piscina. Sacramento è ciò che accade quando aggiungi quel noto savoir faire italiano a brani di stampo synth pop californiani di nuova generazione.

