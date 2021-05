Primo Notturno segna l’esordio dei Cécile

I Cécile, duo musicale toscano composto da Tommaso Mori e Stefano Sestani, debuttano con il singolo “Primo Notturno” disponibile online

Cécile è un duo musicale toscano composto da Tommaso Mori e Stefano Sestani, classe ’97 e ’98.

Dal loro incontro scaturisce un’intensa e minuziosa sperimentazione sonora che, in totale autonomia, ha portato a veder ultimato nel 2021 il loro primo Ep, “La Fine della Festa” – in uscita a giugno – dal quale traspare l’influenza dei diversi generi che hanno formato i due musicisti: trip-hop, alternative rock, new wave, synth pop, che sono poi la cifra stilistica che segna la loro intera produzione.

L’eclettismo della band si concretizza in un sound originale e autentico che non intende sacrificare per questo il grande pubblico.

I testi, scritti in italiano, creano intime suggestioni tese a esaltare l’apparato sonoro che si incontra dietro le parole.

Il Singolo

“C’è una donna inventata, un cliché. Ci sono degli spasimanti e le loro parole. Qualche sigaretta lasciata sul tavolo. Ed è tutto quello che ti puoi concedere prima di un’alba o alla fine di una festa, con la poca ironia del caso§”.

Credits

Testi e Musica di Cécile

Foto di Davide Battistoni

IG F