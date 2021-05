Marina Lenti dedica un albo a J. K. Rowling

Lettori o spettatori appassionati di Harry Potter sapranno che dietro al volto e alle imprese del giovane mago c’è la penna di J. K. Rowling. Ma qual è la storia dell’autrice della più famosa saga fantasy degli ultimi trent’anni? Anche la sua vita, come quella di Harry Potter, è una storia magica e avventurosa, formidabile a tal punto che Marina Lenti – saggista e “potterologa” – le ha dedicato un libro con le illustrazioni di Miriam Serafin.

La magica penna di Joanne, fuori per La Collanina di ‘edizionicorsare’, è un ritratto fresco e curioso dedicato alla passione dell’autrice per la scrittura, alla sua brillante fantasia e alle tante difficoltà attraversate prima del grande successo.

Una biografia romanzata in racconti a capitoli su una J. K. Rowling bambina e adolescente.

“Ora lo so: da grande farò la scrittrice!”. Ha solo sei anni la piccola Joanne quando decide che la cosa che le piace di più al mondo è scrivere. Dotata di una fervida immaginazione, la bambina ha la tendenza a perdersi continuamente in fantasticherie, mentre i suoi genitori la vorrebbero con i piedi per terra e interessata a faccende più “concrete”.Gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza non sono semplici per lei, aggravati dalla malattia della madre, che finisce progressivamente su una sedia a rotelle. Per fortuna i suoi amati libri le offrono conforto e ispirazione. E il suo amore per la scrittura non si esaurisce nel tempo, al contrario.