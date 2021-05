Per Can Yaman e Diletta Leotta prima vacanza a Capri

Can Yaman e Diletta Leotta si mostrano su Instagram in barca a Capri: per la coppia è la prima vacanza insieme dall’annuncio del fidanzamento

Can Yaman e Diletta Leotta si sono presi una pausa dagli impegni lavorativi, concedendosi un momento di svago nella meravigliosa Capri. Spensierati e affiatati, i due hanno deciso di condividere con i fan la loro felicità, pubblicando su Instagram alcune immagini della loro prima vacanza insieme. La coppia sembra più innamorata e felice che mai come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Can Yaman è Mr Wrong

Mentre Can si gode la sua vacanza con Diletta, il pubblico italiano sarà felice di rivederlo in tv. Dopo la conclusione di DayDreamer, l’attore turco sarà protagonista della nuova serie Mr Wrong. L’appuntamento è su Canale 5 a partire da oggi, 31 maggio, alle 14:45 circa. Dal 14 giugno, oltre alla programmazione pomeridiana, si aggiungeranno anche 7 puntate in prima serata così divise: le prime 3 saranno trasmesse il lunedì sera, al posto dell’Isola di Famosi. A luglio l’appuntamento con la prima serata si sposterà al mercoledì.