Arisa in topless su Instagram fa il pieno di Like

È uno scatto da oltre 115 mila like quello pubblicato da Arisa su Instagram. La cantante, voce d’oro d’Italia, ha posato in topless per celebrare la bellezza nella sua unicità.

Arisa in topless su Instagram: “Basta vergogne”



“Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa”, scrive su Instagram la cantante come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”.