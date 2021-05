Previsioni meteo 30 maggio 2021: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 30 maggio 2021: possibilità di maltempo con piogge e temporali al Nord e sulle regioni tirreniche del Centro-Sud

Condizioni meteo all’insegna del maltempo in queste ultime ore del mese di Maggio a causa dell’arrivo di una perturbazione che dalla serata di ieri sta portando coperture nuvolose e piogge al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi avremo ancora possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche del Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per la giornata di domani è atteso un deciso miglioramento, con l’anticiclone in rinforzo. L’inizio di Giugno e la Festa della Repubblica trascorreranno dunque con tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, domenica 30 maggio 2021, al Nord Italia al mattino tempo instabile al Nord-ovest con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge anche sull’Appennino settentrionale e sul Friuli, qualche apertura tra Romagna, Veneto, Lombardia e Trentino. In serata ancora piogge su Piemonte e Liguria di Ponente, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio schiarite da nord con qualche rovescio ancora tra Lazio meridionale e Abruzzo. In serata tempo più stabile con cieli poco nuvolosi e tempo in prevalenza asciutto.

In Toscana condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare e piogge sparse sulle regioni peninsulari, stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio temporali tra Calabria, Basilicata e Campania anche di forte intensità, asciutto altrove con tempo soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con residui piovaschi tra Campania, Basilicata e Calabria, asciutto altrove.

In Calabria nuvolosità irregolare al mattino con tempo asciutto; sole prevalente al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni.

Temperature minime in aumento sulle regioni peninsulari del meridione, in calo altrove, e massime stazionarie o in diminuzione.

