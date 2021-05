Previsioni meteo 29 maggio 2021: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 29 maggio 2021: maltempo tra pomeriggio e sera sulle regioni settentrionali per l’arrivo di una perturbazione

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di Maggio. Dopo un inizio del weekend con tempo stabile e soleggiato, nella giornata di oggi è atteso un progressivo peggioramento a partire dal pomeriggio con le prime piogge sulle regioni settentrionali. Nel corso della notte le precipitazioni si estenderanno anche alle centrali della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo instabilità residua sulle regioni di Nord-Est e parte di quelle centro-meridionali, mentre a seguire il mese di Giugno inizierà con l’anticiclone in rinforzo.

Intanto per oggi, sabato 29 maggio 2021, al Nord Italia giornata in graduale peggioramento: al mattino maggiori addensamenti al nord-ovest, con tempo del tutto asciutto. Al pomeriggio piogge sparse sui settori Alpini e molte nubi. Forte maltempo in arrivo in serata con precipitazioni su tutti i settori, con fenomeni anche intensi.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centrali. Nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane, con locali piovaschi sull’Appennino Abruzzese. In serata maltempo in arrivo su Appennino, Umbria e Marche, con fenomeni più consistenti sulle regioni Adriatiche.

In Toscana nuvolosità diffusa nel corso delle ore diurne su tutto il territorio, generalmente più compatta al pomeriggio; in serata locali piogge interesseranno l’Alta Toscana per poi estendersi nella notte sulle zone centrali.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sui settori peninsulari e sulla Sardegna, molte nubi con piogge associate in Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali, con nuvolosità in aumento. In serata persistono le piogge sulla Sicilia, altrove i cieli si manterranno coperti, salvo ampie schiarite in Sardegna.

In Calabria poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio con tempo asciutto; locali piogge al pomeriggio usi settori meridionali si estenderanno nelle ore serali su gran parte della regione.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.