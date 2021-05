Previsioni meteo 28 maggio 2021: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 maggio 2021: il fine settimana inizia con clima asciutto e sole sulle regioni italiane ma il maltempo è in agguato

Finale del mese di Maggio con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia grazie all’anticiclone che ormai domina lo scenario sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi con clima gradevole e temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani e domenica è atteso un brusco peggioramento del tempo, con il ritorno delle piogge e dei temporali. Il maltempo interesserà dapprima le regioni del Nord Italia e successivamente si estenderà anche sul resto della Penisola. Le piogge, infatti, scivoleranno tra domenica e lunedì anche al Centro e al Sud peninsulare.

Intanto per oggi, venerdì 28 maggio 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e piogge isolate su Appennino settentrionale e Alpi orientali. In serata tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Giornata nel complesso stabile al Centro: al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni sul versante adriatico e parzialmente nuvoloso su quello tirrenico. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione nelle ore diurne, possibili innocui addensamenti sulle zone meridionali. Nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni sulle regioni peninsulari e parzialmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata qualche pioggia isolata sulla Sardegna occidentale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutta la regione, qualche nube in più al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.