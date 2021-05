Al via le riprese di Emily in Paris 2

Pronti per le nuove amorose e bizzarre avventure di Emily Cooper tra le vie di Parigi? La protagonista Lily Collins è tornata sul set, insieme agli interpreti principali del cast, per le riprese della seconda stagione di Emily in Paris.

Ad annunciare il primo ciak è stato Netflix, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social in cui compaiono gli amati interpreti della seria ideata da Darren Starr.

EMILY IN PARIS 2, DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Nella prima stagione, che ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 2 ottobre, abbiamo visto la ventenne Emily Copper alle prese con il trasferimento da Chicago a Parigi per un’opportunità di lavoro inaspettata. A lei il compito di portare un punto di vista americano a una venerabile società di marketing francese. Mentre si manifesta inevitabilmente lo scontro tra le due culture, la giovane si adatta alla vita di Parigi e si destreggia tra la sua carriera, le nuove amicizie e la vita amorosa. Ed è proprio sull’amore che si è interrotta la prima stagione: Emily divisa tra Gabriel (interpretato da Lucas Bravo), uno chef che abita nel suo palazzo, per il quale prova una fortissima attrazione e l’amicizia con Camille, fidanzata di Gabriel, anche se abbiamo visto i due prendersi una momento pausa. La strada stava per essere in discesa per Emily perché Gabriel aveva deciso di trasferirsi in Normandia per aprire il suo ristorante. Ma un investitore di nome Antoine, nonché cliente dell’azienda per cui lavora Emily, ha deciso di aiutare Gabriel. Così il giovane chef è rimasto a Parigi: come andrà a finire questo pericoloso triangolo amoroso? Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo scopriremo in Emily in Paris 2.