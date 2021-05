Il tour estivo di Dardust parte da Ascoli Piceno

“S.A.D. Live”, il tour estivo di Dardust, parte il 19 giugno con l’anteprima nazionale di Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno: ecco tutte le date

BPM Concerti comunica che il tour di Dardust, S.A.D. live, previsto in precedenza a aprile 2020 e poi spostato a marzo 2021, è rimandato all’estate secondo il seguente calendario e vengono aggiunte tre ulteriori tappe:

19 giugno – Piazza del Popolo – Ascoli Piceno Anteprima nazionale del tour

11 luglio 2021 – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma (ex 15/04/20 e 27/03/21 Spazio Rossellini)

13 luglio 2021 – Flowers Festival – Torino (ex 08/04/20 e 17/03/21 Hiroshima Mon Amour)

16 luglio 2021 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS) NUOVA DATA

22 luglio 2021 – Carroponte – Milano (ex 09/04/20 e 18/03/21 Magazzini Generali)

31 luglio 2021 – Parco Miralfiore – Pesaro NUOVA DATA

I biglietti già acquistati per le precedenti date di Roma, Torino e Milano rimangono validi per le nuove date, ma in ottemperanza alle attuali norme anticovid è necessario il ricollocamento in posti a sedere. Per procedere con le operazioni di ricolloco sarà necessario per la data di Roma inviare una mail a info@the-base.it con conferma di ordine o scansione del biglietto e info di acquisto entro e non oltre il 31 maggio 2021; per la data di Torino inviare una mail a hma@hiroshimamonamour.org; per la data di Milano inviare una mail a info@bpmconcerti.com con conferma di ordine o scansione del biglietto e info di acquisto entro e non oltre il 31 maggio 2021.

Chi volesse richiedere il rimborso per la data di Roma e di Milano potrà farlo presso il rivenditore autorizzato Ticketone entro e non oltre il 31 maggio 2021.

Gli ulteriori titoli di ingresso per i concerti di Roma, Torino e Milano e quelli per Gardone Riviera sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

I biglietti per i concerti di Ascoli Piceno e Pescara sono in vendita su Vivaticket.it.

Una forza della natura dal vivo con uno show STORM AND DRUGS LIVE articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave.

S.A.D. STORM AND DRUGS (Sony Music Masterworks e Artist First), ultimo capitolo di una trilogia discografica che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavík – Edimburgo, è il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea. Il disco potrebbe quasi essere definito un lavoro autobiografico, un viaggio che attraversa la sua vita dal bambino che era all’uomo che è oggi, passando attraverso tempeste emozionali e senso di riscatto. S.A.D. STORM AND DRUGS è un disco importante di un artista innovativo, capace di creare un immaginario unico.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Dardust.

