Morire leggenda è il nuovo album di Sheng

Fuori “Morire leggenda”, il nuovo album dal sapore internazionale di Sheng: il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Morire leggenda”, l’album d’esordio dal sapore internazionale di Sheng. Morire Leggenda è un viaggio nella realtà di Sheng vissuto attraverso i suoi occhi. Ogni traccia ne racconta un aspetto secondo il sound e il linguaggio più adatto. Sulle strumentali, tutte a cura di Brvss, si alternano rime di piombo e ritornelli più leggeri che mettono d’accordo ascoltatori di tutte le generazioni. Non è il disco di un emergente, come molti si sarebbero aspettati, ma la riprova che Sheng parla con la consapevolezza di un veterano. Morire Leggenda è il punto di rottura nel copia-copia generale della scena odierna: non è un disco fatto per piacere, e proprio per questo, piace.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo disco d’esordio: «Finalmente ci siamo, ho lavorato a questo disco con tutto me stesso, superando di gran lunga l’obiettivo che mi ero imposto. Penso di aver alzato veramente molto il livello della mia musica, le connessioni con Francia e USA presenti nei featuring sono un grande risultato per me e la mia città. In “Morire Leggenda” c’è gran parte di me: la mia storia, i miei sorrisi, le mie lacrime. Sono sicuro che gli ascoltatori recepiranno, e non vedo l’ora di poterlo portare live».

Biografia

Brjan Di Biase, in arte Sheng classe ‘98 di Ceccano (FR). Dai 14 anni approccia il mondo del freestyle come spesso accade, casualmente e per gioco; Ascoltando Hip-Hop sin da bambino, trova la sua dimensione che tanto cercava nel farlo. Nella sua musica viene ispirato dall’attitudine americana, andando a cogliere lacultura dietro genere, in un mix di vissuto personale che lo accompagna dall’inizio del suo percorso, lavorando sempre per dare luce a progetti musicali che vengano ricordati, che abbiano un’essenza propria. Nel 2016 esordisce con il singolo “Siamo in Tanti”, seguito da “10/08”. Calca diversi palchi italiani grazie a hit come “Andale Andale”, “Hombre” e “Safe Zone”, e nel 2019 vince il contest di Honiro Ent a Roma. Il 7 maggio 2021 esce “Morire Leggenda”, primo disco ufficiale, prodotto interamente da Brvss e anticipato dagli estratti “Jetski”, “Libero” e “Andale 2”.

TRACKLIST

1. Morire Leggend

2. Bitch e Pare

3. Pagine – ft. Sace

4. Jetski

5. Sidecar – ft. Marty Baller

6. Libero

7. Andale 2

8. Cemento ft. Him$

9. Un’Altra Strada

10. Guaio

11. 7AM FaceTime

Instagram: https://www.instagram.com/shenghetto/?hl=it