Champions su Prime Video: stesso costo per abbonati

Champions League su Amazon Prime Video da agosto 2021 fino al 2024: nessun costo aggiuntivo per gli abbonati

Amazon Prime Video ha acquisito i diritti per tre stagioni della Uefa Champions League, da agosto 2021 fino al 2024, e non comporterà nessun costo aggiuntivo per gli abbonati. Ad annunciarlo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Alex George (managing director, Amazon Prime Video – Sport Europe), in occasione dell’evento virtuale Prime Video Presents.

“Trasmetteremo la partita di cartello del mercoledì per ogni turno– ha detto- Questo include la fase preliminare, la fase a gironi, gli scontri diretti fino alle semifinali. A questo si aggiunge per l’Italia anche la Supercoppa europea“. Non solo sfide in diretta, comunque, ma anche “documentari sportivi, come ad esempio quello sulla Juventus, che lanceremo in autunno, oppure quello su Alex Ferguson” ha concluso George.