Accuse di stupro dietro alla rottura tra Nike e Neymar

NEYMAR NEGA TUTTE LE ACCUSE

Neymar ha negato tutte le accuse, ha riferito il suo portavoce e “si difenderà con forza da questi attacchi privi di fondamento nel caso in cui venga presentato qualsiasi reclamo, cosa che finora non è avvenuta”. Il portavoce ha aggiunto quindi che la separazione tra Nike e Neymar è avvenuta solo per motivi commerciali.

I FATTI RISALGONO AL 2018

Secondo quanto riferiscono le fonti, la dipendente di Nike ha denunciato l’accaduto alla società nel 2018, descrivendo l’incidente al capo delle risorse umane e al consiglio generale dell’azienda. Nike ha quindi assunto i legali dello studio Cooley per condurre un’indagine a partire dal 2019 e ha concluso la sua relazione con Neymar nel 2020 dopo che l’atleta si è rifiutato di collaborare con l’inchiesta. “Nike ha concluso la sua collaborazione con l’atleta perché si è rifiutato di collaborare a un’indagine in buona fede su accuse credibili di illeciti commessi contro una dipendente”, ha ammesso Hilary Krane, consigliere generale di Nike, in risposta alle domande del Wall Street Journal.