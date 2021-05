Previsioni meteo 27 maggio 2021: piogge pomeridiane al Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 maggio 2021: tempo stabile sull’Italia, possibili piogge nel pomeriggio sulle regioni del Nord e Sicilia orientale

Condizioni meteo stabili sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di maggio grazie all’anticiclone in rinforzo. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi con clima gradevole ad eccezione della Sicilia. Attenzione anche alla possibile formazione di temporali nelle ore pomeridiane sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle di Nord-Est.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo rimarrà stabile anche domani, mentre sabato è atteso un peggioramento del tempo dapprima sulle regioni del Nord Italia e successivamente anche sul resto della Penisola. Le piogge, infatti, scivoleranno tra domenica e lunedì anche al Centro e al Sud peninsulare.

Intanto per oggi, giovedì 27 maggio 2021, al Nord Italia al mattino ampi spazi di sereno e qualche precipitazione sulle Alpi orientali. Al pomeriggio peggiora con rovesci e temporali sparsi su Lombardia, Trentino e Triveneto; qualche piovasco anche su Piemonte e Appennino settentrionale. In serata residui rovesci su Trentino e Triveneto con sconfinamenti anche in pianura, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno e locali addensamenti sull’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di stabilità su tutte le regioni, possibili nubi basse sui settori costieri del Lazio.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e qualche pioggia sulla Sicilia, stabile sulla Sardegna con cieli pienamente sereni. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque e prevalenza di cieli sereni, persistono le piogge tra la Sicilia e lo Stretto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.

Temperature minime in calo sui settori peninsulari ed in aumento sulle Isole Maggiori e massime generalmente stabili.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.