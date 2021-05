Gucci Garden Archetypes celebra i 100 anni del brand

Gucci Garden Archetypes è la mostra del direttore creativo Alessandro Michele che celebra il centesimo anniversario del gruppo

Per il suo centesimo anniversario, Gucci sbarca a Firenze con una mostra che è molto di più di una esposizione. Curata dal direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, “Gucci Garden Archetypes” è una esplorazione della visione caleidoscopica del designer tra musica, arte, viaggio, cultura popolare che vede come protagonisti mitici costruttori di arche, esploratori intergalattici, cavalli, ballerini, angeli e alieni.

«Ho pensato – spiega lo stesso Michele – che fosse interessante accompagnare le persone in questi primi sei anni di viaggio, invitandole a percorrere un attraversamento nell’immaginario, nella narrativa, nell’inaspettato, nel colpo di scena, nel luccichio. Ho creato un parco giochi delle emozioni che sono le stesse delle campagne pubblicitarie, perché proprio queste sono il racconto più esplicito della mia visione».

Si accede alla mostra attraverso quello che sembra un centro operativo dietro le quinte, mentre all’interno è un susseguirsi di spazi tematici e corridoi che portano il visitatore attraverso, o dentro, quindici iconiche campagne pubblicitarie che negli ultimi anni hanno di volta in volta dato una immagine del brand non convenzionale, inclusiva, contro ogni discriminazione e sempre creativa lungo una storia che va dal mondo epico della comunità di costruttori di arche alla metro di Los Angeles.

Il catalogo di Gucci Garden Archetypes sarà la continuazione di questo viaggio nell’immaginazione di Alessandro Michele, un vero inventario della creatività in mostra e una collezione di immagini e sorprese, il tutto accompagnato da testi originali di personalità della scena culturale come il critico Achille Bonito Oliva, il filosofo Emanuele Coccia, l’artista e ricercatrice Anna Franceschini, il curatore Antwaun Sargent e l’advisor per la sostenibilità e la cultura Shaway Yeh. Coerentemente con il lavoro di Gucci nella ricerca in campo digitale, sarà disponibile anche un tour virtuale su Gucci.com, che offrirà la possibilità di visitare la mostra.