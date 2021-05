I White Moth Black Butterfly online con Soma

I White Moth Black Butterfly presentano il nuovo singolo e il video di “Soma”, estratto dal nuovo disco “The cost of dreaming” in uscita il 28 maggio

In attesa dell’uscita prossima del loro nuovo album in studio The Cost Of Dreaming, i White Moth Black Butterfly presentano il nuovo singolo e il video di “Soma”.

Daniel Tompkinks: “Siamo entusiasti che i nostri fan ci ascoltino in questo territorio nuovo e inesplorato! SOMA è stata registrata durante le recenti restrizioni e nonostante le limitazioni, con l’aiuto dei nostri buoni amici di Dark Fable Media e Oblivion Studios, siamo stati in grado di produrre il video per il brano principale del nostro nuovo album”.

GUARDA IL VIDEO DI “SOMA”

Tompkinks continua a rifletto sul significato della canzone e il valore della perseveranza: “SOMA evidenzia il valore del tempo e i sacrifici che facciamo per poter seguire i nostri sogni. Il costo che paghiamo per questi sacrifici può essere grande, ma se ci crediamo e siamo disposti ad affrontare a testa alta un cambiamento significativo, allora potremo realizzare i nostri sogni.”

We’re just dreamers //

Always holding on /

Never giving up on this //

White Moth Black Butterfly è un progetto pop contemporaneo che ha il progressive e la musica sperimentale nel cuore. Creato da Daniel Tompkins (TesseracT), vede la presenza di un team di artisti e produttori di successo da tutto il mondo. Con Tompkins collaborano il cantautore e produttore Keshav Dharbor di Nuova Delhi, il produttore e arrangiatore d’archi Randy Slaugh, che ha già lavorato con artisti del calibro di Devin Townsend, Architects e Periphery, il batterista Mac Christensen e il cerchio è chiuso dalla voce eterea dellla cantante e autrice inglese Jordan Turner. Il loro ultimo lavoro, The Cost Of Dreaming, non solo segna un’evoluzione sonora per la band, pur mantenendo gli elementi fondamentali delle registrazioni precedenti, come le sezioni d’archi corali e gli intermezzi sperimentali che collegano i vari temi, ma presenta anche alcuni ospiti speciali eccezionali tra cui il sassofonista Kenny Fong e il tastierista di The Contortionist, Eric Guenther.

I brani dell’album affrontano tematiche importanti in cui molte persone si rispecchieranno, come l’affrontare il problema dell’abuso domestico in “Use You” segnalando l’aiuto delle agenzie di supporto, agli inaspettati sconvolgimenti psicologici causati da eventi fuori dal nostro controllo in “Darker Days”.

I fan saranno in grado di scoprire una serie di easter egg all’interno dell’album, fornendo un collegamento tra questo e la recente esperienza dei portali live dei TesseracT, seguendo le relazioni e i collegamenti dei vari progetti degli artisti.

The Cost Of Dreaming tracklist

1. Ether [02:42]

2. Prayer For Rain [03:21]

3. The Dreamer [03:06] GUARDA IL VIDEO

4. Heavy Heart [03:14]

5. Portals [03:30]

6. Use You [02:48]

7. Darker Days (feat. Kenny Fong)[02:57]

8. Sands Of Despair [02:33]

9. Under The Stars[02:53]

10. Soma[03:29]

11. Liberate [03:30]

12. Unholy [02:53]

13. Bloom (feat. Eric Guenther) [04:10]

14. Spirits [04:46]

The Cost Of Dreaming uscirà il 28 maggio su CD, vinile nero 180g e su tutte le piattaforme digitali (tutti i pre-ordini digitali riceveranno il download istantaneo di “The Dreamer” e “Soma”).

Pre-ordini disponibili QUI

White Moth Black Butterfly online:

https://www.facebook.com/whitemothblackbutterfly

https://www.instagram.com/whitemothblackbutterfly

https://open.spotify.com/artist/5bjUhKTjzpd7U6PHYBOOd8