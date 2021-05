Sabato la finalissima di Champions League tra Manchester City e Chelsea

Cresce senza sosta la tensione di milioni di tifosi e appassionati di calcio in tutto il mondo per la finalissima di Champions League 2020-2021. A contendersi lo scettro di club campione d’Europa saranno due squadre inglesi, Chelsea e Manchester City. Teatro dell’importante evento sarà lo Stadio do Dragão di Oporto, gioiellino tecnologico che, in tempi normali, potrebbe contenere fino a 52.000 spettatori, ma che data l’emergenza sanitaria globale ancora in corso ne ospiterà solamente 12.000.

Si tratta di una sfida di grandissimo fascino tra due squadre che non sono affatto tra le più vincenti in questa competizione. Il Chelsea ha centrato un clamoroso successo nel 2012 (quando l’allenatore era Di Matteo), mentre il Manchester City ha vinto ogni titolo possibile ma mai la Champions League. Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, non ha mai vinto un titolo a livello internazionale, mentre Pep Guardiola ha già sollevato due volte la coppa dalle grandi orecchie ai tempi del Barcellona (2009 e 2011).

Sarà una sfida epica, tra due squadre ricche di talenti cristallini e di giovani promesse che si sono già imposte nella scena internazionali. Basti pensare ai polmoni d’acciaio di Ngolo Kanté, o ancora, alla classe fuori dal comune di Mason Mount. Per il City, elenco lunghissimo di giocatori eccezionali, ma probabilmente su tutti spicca Kevin de Bruyne, uomo capace di fare la differenza con improvvise accelerazioni, dribbling ubriacanti, gol dalla distanza, assist impensabili per qualunque altro calciatore sul pianeta (eccetto pochissimi eletti).

Nei 90 minuti di sabato 29 maggio le due squadre daranno tutto quello che hanno in corpo. Il Chelsea deve vincere per riscattare la finale di FA Cup persa contro il Leicester e dovrà rompere il precedente: nella finale di Champions 2007-2008, difatti, un altro derby inglese contro il Manchester United vide soccombere la squadra allenata oggi da Tuchel. Il Manchester City, dal canto suo, deve assolutamente vincere la gara e portare in bacheca il trofeo tanto desiderato dalla società. Il City ha fatto negli anni investimenti a dir poco folli, strapagando i migliori calciatori in circolazione e successivamente assicurandosi a un carissimo prezzo il miglior allenatore sulla piazza, Pep Guardiola. Dopo anni di apparente dominio anche europeo, poi puntualmente interrotto ai quarti o in semifinale, questa è un’occasione troppo ghiotta per farsela sfuggire.

Il City, tuttavia, sa di avere di fronte un avversario ostico, uno dei pochissimi che in questa stagione quasi perfetta lo ha battuto. Il Chelsea ha eliminato proprio il City dalla semifinale di FA Cup, prima di arrendersi in finale al Leicester. La squadra di Tuchel, però, è conscia della complessiva superiorità degli avversari. Il City ha vinto 35 delle ultime 40 gare giocate e delle poche sconfitte subite, almeno un paio sono avvenute a campionato già chiuso. Il Chelsea dovrà giocare la gara perfetta per laurearsi nuovamente campione d’Europa.

Quanto alle formazioni, Tuchel schiererà verosimilmente un 3-4-3 con Mendy tra i pali, Christensen, Thiago Silva e Rüdiger in difesa. A centrocampo spazio a Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Chilwell, mentre in attacco il tridente sarà composto da Havertz, Werner, Mount.

Guardiola risponde con il consueto 4-3-3 in cui la linea difensiva sarà formata da Walker (in vantaggio su Cancelo), Stones, Rúben Dias e Zinchenko. A centrocampo, fantasia e forza fisica saranno garantiti da Bernardo Silva, Fernandinho e Gündoğan, a supporto dello spaventoso trio d’attacco composto da Mahrez, De Bruyne e Foden. In porta giocherà Ederson.

Sarà una gara molto sentita e di certo spettacolare. Nell’ultima straripante vittoria in campionato contro l’Everton (5-0 il risultato finale), Guardiola ha mandato un chiaro segnale ai rivali. Il Chelsea, che ha perso 3 delle ultime 4 gare ufficiali, ha già però battuto ripetutamente in stagione il City (2 delle 5 sconfitte nelle 40 partite precedenti), segnale che Guardiola non può minimamente sottovalutare.

La gara di sabato sera sarà una finale, una gara secca in cui è vietato sbagliare. Una partita per cui è davvero difficile indicare un chiaro vincitore. Sarà per questo che i pronostici Champions League oggi non si sbilanciano su chi alzerà la coppa: gli esperti di Sportytrader prevedono almeno un gol in entrambi i tempi, per cui ci sarà sicuramente da divertirsi. Una squadra che ama segnare a ripetizione contro un’altra che ha puntato molto della sua stagione su un’ottima fase difensiva: chi avrà la meglio al fischio finale?