Previsioni meteo 26 maggio 2021: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 26 maggio 2021: fase di tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone, sole anche nel prossimo weekend

Si avvia alla conclusione un mese di maggio abbastanza dinamico sotto il profilo meteo in Italia ma un po’ come tutta la Primavera che è stata anche piuttosto fredda. Dopo un inizio di settimana instabile al settentrione, il tempo risulta ora stabile e soleggiato su tutta la Penisola, con clima gradevole. Sarà così anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con cieli sereni su tutte le nostre regioni e temperature stazionarie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la fase stabile dovrebbe accompagnarci fino all’inizio di giugno, quando arriverà l’estate. Allo stesso tempo, però, potrebbe tornare il maltempo al Centro-Nord ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, mercoledì 26 maggio 2021, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in lieve aumento al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. In serata tempo stabile con cieli nuvolosi su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sereno o con nuvolosità variabile altrove.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli per lo più sereni e qualche nube sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata qualche nube in arrivo sulle regioni tirreniche con tempo che si mantiene asciutto.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con sole prevalente su gran parte del territorio nelle ore diurne, possibili innocui addensamenti sui settori settentrionali e zone interne; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli completamente sereni su Sicilia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione.

