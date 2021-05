Gli Out For Summer in radio con Primavera

Tornano gli Out For Summer: il nuovo singolo della band dal titolo “Primavera” esalta la forza di reagire parlando al mondo femminile e non solo

“Primavera” è un brano pensato per il mondo femminile, parla in particolare di una donna che viene a conoscenza della sua forza grazie allo scontro con le delusioni della vita. Pur in un momento di difficoltà, infatti, inizia a vedere la moltitudine di colori del mondo che la circonda. Proprio come un fiore, inizia a distendere i suoi petali in una giornata di sole, mostrandosi in tutta la sua bellezza, ritrovando la semplicità nascosta dai suoi temporali interiori.

“Metti il tuo abito più bello e danza anche nei giorni di pioggia”, è questo il significato che anima “Primavera”.

Seppur ispirato ad un soggetto femminile, il messaggio di fondo rivela tutta la sua universalità: l’invito ad affrontare le difficoltà è infatti privo di genere ed è rivolto a tutti.

Il singolo è accompagnato da un video ufficiale realizzato da Geraldvision.

Out For Summer è un progetto nato nel 2016. La band inizia da subito a comporre inediti in italiano e rilascia nel Maggio del 2017 il primo EP “Riparto da Zero”, contenente 4 tracce e con il quale si lanciano sulla scena pop punk italiana. Grazie a questo lavoro il gruppo inizia a suonare in gran parte del nord Italia, come al Legend Club di Milano o al Mu di Parma in apertura alla band inglese The Bottom Line.

Grazie alla cover di “Despacito”, condivisa dal canale Ghost Killer Entertainment, la band ottiene 1.5 milioni di visualizzazioni e nel Febbraio 2018 tiene un concerto in Francia. Nell’estate dello stesso anni il gruppo conquista un ottimo riscontro del pubblico e ri calca i palcoscenici francesi per un tour di 4 date, partecipa al festival Pop Punk Show nel quale condivide il palco con band di spessore come Melody Fall e Why Everyone Left, e suona al Teatro Ariston di Sanremo in occasione di Sanremo Rock.

Nel Maggio 2019 esce un nuovo disco, “Notti di Follia”, accompagnato da un release show alla Tenda di Modena, e che ottiene oltre 20 mila stream su Spotify.

Con questi nuovi brani il gruppo riesce ad affermarsi nella scena pop punk italiana e aprendo il concerto dei Finley al Campus Industry di Parma e suonando al Rock’n’Roll di Milano.

Nel 2020, dopo il lockdown, il gruppo inizia a comporre nuovi brani e a Novembre dello stesso anno pubblica il singolo “Radio 76” con distribuzione Sony Music Italy, che ottiene oltre 30’000 stream su Spotify.

Nell’Aprile 2021, la band pubblica il singolo “Primavera”.

Link al video: https://bit.ly/2QK0IFV

