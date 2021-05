Nuova cura per la Sindrome dell’X fragile

Sindrome dell’X fragile: un trattamento sperimentale migliora la funzione cognitiva. I risultati pubblicati su Nature Medicine

Un trattamento sperimentale ha prodotto miglioramenti nella funzione cognitiva e nel linguaggio in pazienti con la sindrome dell’X fragile, secondo i risultati dello studio pubblicato il 29 aprile in Nature Medicine. La sindrome dell’X fragile (nota come FXS in breve) è la più comune causa genetica conosciuta di autismo e la causa più comune di disabilità intellettuale ereditaria.

“Questi risultati offrono speranza per i pazienti con la sindrome dell’X fragile e le loro famiglie”, ha detto Elizabeth Berry-Kravis, neurologo pediatrico al Rush University Medical Center e ricercatore principale dello studio. “La maggior parte delle misure di risultato clinico erano a favore del farmaco. Queste misure includevano valutazioni basate sulle prestazioni, biomarcatori e scale valutate da genitori e medici, che in combinazione, suggeriscono un impatto significativo sul processo globale della malattia FXS”.

Lo studio era un trial clinico di fase due per valutare la sicurezza e l’efficacia di un farmaco noto come BPN14770 in 30 uomini di età compresa tra 18 e 41 anni con sindrome dell’X fragile. BPN1477 inibisce l’attività di un enzima noto come fosfodiesterasi-4D (PDE4D), che controlla la disponibilità nel cervello di adenosina monofosfato ciclico (cAMP), una molecola che è criticamente coinvolta nella formazione della memoria. Inibendo la PDE4D, il farmaco aumenta i livelli di cAMP nel cervello. “E’ eccitante sapere che abbiamo un farmaco che potenzialmente affronta un deficit biochimico centrale nella FXS, una carenza di cAMP, che è stato documentato nei pazienti, e che ho scoperto durante la mia borsa di studio di neurologia pediatrica 30 anni fa”, ha detto Berry-Kravis.

I partecipanti allo studio hanno ricevuto quotidianamente dosi orali di BPN14770 due volte al giorno o un placebo per 12 settimane. I genitori, gli assistenti e i valutatori medici erano stati tenuti all’oscuro del fatto che i partecipanti avevano ricevuto il trattamento sperimentale o il placebo.

Lo studio ha valutato i partecipanti utilizzando una versione del National Institutes of Health (NIH) Toolbox Cognitive Battery (una misura cognitiva) che, nel lavoro svolto in collaborazione con il dottor David Hessl presso l’UC Davis MIND Institute, è stato modificato per essere efficace nella valutazione delle persone con disabilità intellettive. Inoltre, lo studio ha incluso scale su cui i genitori hanno valutato i miglioramenti del farmaco.

“Questa è la prima volta che il NIH Toolbox è stato in grado di essere utilizzato per dimostrare un cambiamento cognitivo in un trial in persone con disabilità intellettiva”, ha detto Berry-Kravis. “In soli tre mesi, abbiamo visto un miglioramento specifico nei subtest verbali del NIH Toolbox, insieme alla valutazione dei genitori dei miglioramenti, in particolare nel linguaggio”.

Le valutazioni cognitive utilizzando il NIH Toolbox hanno rivelato un beneficio significativo nel riconoscimento della lettura orale, nel vocabolario delle immagini e nel punteggio composito della cognizione cristallizzata. Le valutazioni dei genitori/caregiver hanno rivelato un beneficio giudicato clinicamente significativo nel linguaggio e nel funzionamento quotidiano.

Dopo 12 settimane di trattamento nello studio, i pazienti si sono incrociati e hanno preso il placebo se avevano preso il farmaco, e il farmaco se avevano preso il placebo per altre 12 settimane. Il beneficio di BPN14770 è stato trovato per persistere fino a 12 settimane dopo il crossover dal farmaco al placebo. BPN14770 è stato molto ben tollerato, con pochi eventi avversi.

In studi di laboratorio, BPN14770 ha promosso la maturazione delle connessioni tra i neuroni (che è compromessa nei pazienti con la sindrome dell’X fragile).

BPN14770 è sviluppato da Tetra Therapeutics (www.therapeutics.com) per il trattamento della sindrome dell’X fragile. Il meccanismo d’azione del farmaco può anche avere un potenziale per migliorare le funzioni cognitive e di memoria nel morbo di Alzheimer e in altre demenze, nelle disabilità di apprendimento/sviluppo e nella schizofrenia. In questo momento, tuttavia, la U.S. Food and Drug Administration ha approvato BPN14770 solo per uso sperimentale, e sarà importante fare studi controllati più grandi nella sindrome X fragile per confermare il beneficio cognitivo del farmaco.