Lena A. pubblica il singolo Non sono Roma

“Non sono Roma” è il nuovo singolo di LENA A.: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali

Fuori per Uma Records e in distribuzione Sony Music il nuovo singolo di Lena A. dal titolo Non sono Roma. Il brano segue i singoli Tra le dita ft. Giovanni Carnazza, Pineta e Adesso Cera. Un nuovo capitolo per la cantautrice di Napoli che mescola emozioni e un’attitudine da timida cantautrice, con un’anima più ossessiva, elettronica e notturna. Lena A., che continua la collaborazione con il produttore di Roma Giovanni Carnazza, ci descrive quella sensazione di quando non possiamo fare nient’altro che continuare a rincorrere chi amiamo, e non abbiamo il coraggio di cambiare direzione.

Non sono Roma nasce da una frase: “Qual è la sfida se ricopriamo sempre tutto? Un altro strato di vernice mai del colore giusto”. Due persone si rincorrono, provano a chiudere gli occhi, nell’ostinato tentativo di vivere una relazione profonda quanto impossibile. Dire basta e partire per un nuovo viaggio delle volte è così difficile che preferiamo continuare a cercare la tonalità di colore che prima o poi si intoni alle pareti della nostra vita. Siamo testardi, umani e non sappiamo lasciar andare via ciò che è destinato a spegnersi.(Lena A.)

BIOGRAFIA

Lena come respiro, fiato, energia. Lena come il soprannome che le ha dato la sua migliore amica. Lena come una parola desueta italiana. Ed una A puntata come memorandum. Dietro quella A c’è Alessandra Nazzaro, classe 1996, nata sotto il segno dei Gemelli, in arte Lena A., è laureata Filologia Moderna, canta da quando ne ha memoria, suona il pianoforte dal momento in cui ha spento le prime 5 candeline. Le parole e la musica sono il fil rouge della sua vita. La sua musica è appartenente al genere pop-cantautoriale, immediata nell’esecuzione ma progettuale nei testi, con rimandi nascosti a diversi mondi: dalla letteratura al cinema, dall’arte alla psicologia. Ogni canzone, una metafora.