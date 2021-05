Nagger è il nuovo singolo dei Lacosa

Si intitola “Nagger” il nuovo emozionante singolo dei Lacosa: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Esce l’atteso Nagger, il secondo tassello che va a comporre il caratteristico sound dei LACOSA, dopo l’acclamato singolo d’esordio Je Sus. Il brano, dalle atmosfere dreamy e hypnagogic pop, caratterizzato da un drumming che richiama certo hip hop old school, esce per Dischi Soviet Studio il 30 Aprile 2021.

LACOSA nasce nel 2018 come percorso musicale di rimeditazione delle esperienze personali dei propri componenti. Spaziando tra sonorità naturali e intimiste, immaginazioni dreamy, ritmi wave, hip hop old school e lo-fi, LACOSA segue il filo conduttore della riflessione sul passato, nella convinzione che le esperienze umane siano tendenzialmente cicliche, ma che sia anche spazio per la discontinuità e la rinascita, traendo forte ispirazione dal mito di Persefone.

“L’intima ambivalenza dell’addio, nel quale la serenità per una conclusione naturalmente conseguita e la visione di un nuovo inizio rimangono attenuate dal periodico riemergere del vissuto, ci ha portato alla creazione di un brano in cui il drumming ispirato all’hip hop di fine anni 80 contrasta con un sound ipnagogico e stratificato”.

CREDITS

Je Sus è stato registrato interamente da Matteo Marenduzzo al Soviet Studio di Cittadella (Pd) con un REVOX A77 di fine anni 60. Editing ProTools Matteo Marenduzzo.

Mixato e Masterizzato da Matt Bordin all’ Outside Inside Studio Di Volpago Del Montello (Tv). Prodotto da Matteo Marenduzzo e LACOSA.

Testi e musiche: LACOSA.

Cover singolo Luca Lago. Foto band Marta Rosso (Abbazia Sant’Eustachio, Nervesa Della Battaglia, Tv).

LACOSA: Walter Zanon (Voce); Luca Andretta (Sintetizzatori Yamaha, Drum Machine Roland, Basso Fender); Matteo Marenduzzo (Chitarre Fender, Taurus, Sintetizzatori Nord Lead); Paolo Trolese (Roland SPD-SX, Piatti Ufip, K)

