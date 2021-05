Mad Skills Motocross 3: download disponibile

Mad Skills Motocross 3: disponibile il download gratuito su App Store e Google Play del sequel di uno dei giochi di motocross di maggior successo al mondo

Lo sviluppatore di giochi svedese Turborilla AB ha annunciato il rilascio globale di Mad Skills Motocross 3, disponibile ora per il download gratuito su App Store e Google Play. L’attesissimo gioco per dispositivi mobili è il prossimo di un franchise che ha visto più di 55 milioni di installazioni su dispositivi iOS e Android.

Mad Skills Motocross 3 migliora i suoi predecessori con grafica 3D notevolmente migliorata, nuovi campionati online ed eventi multiplayer, moto più realistiche con parti aggiornabili, suoni di bici registrati su una vera pista da motocross e una vasta selezione di opzioni di personalizzazione. La fisica della motocicletta nel gioco è stata migliorata per essere ancora più reattiva e per includere “whips”, una sorta di manovra aerea che è spesso considerata la massima dimostrazione di stile nelle gare di motocross. La fisica è stata messa a punto con l’aiuto di un team beta composto principalmente da veri piloti di motocross.

Il franchise di Mad Skills Motocross è salito alla ribalta in parte grazie alla sua solida reputazione nel motocross e negli sport d’azione della vita reale. Sebbene per molti versi sia un gioco di corse a side-scrolling in stile arcade, il gioco presenta elementi di realismo fisico che attraggono fortemente i piloti e gli appassionati di motocross.

“Se stai cercando il miglior mobile gioco di motocross che ci sia, prendi Mad Skills Motocross 3”, ha detto Justin Cooper, un pilota professionista che ha recentemente vinto nell campionato 250 West Supercross negli Stati Uniti. Cooper è anche uno dei migliori giocatori di Mad Skills Motocross 2 al mondo, essendosi qualificato per l’evento del Campionato Mondiale a Stoccolma nel 2017. Lui era uno dei dodici giocatori al mondo a farlo.

L’uscita del gioco per il 25 maggio è stata annunciata con un trailer che alcuni recensori hanno definito il miglior trailer di videogiochi mai realizzato. Il trailer è stato prodotto da IMOV Studios con sede in Danimarca.

“Siamo così entusiasti di rilasciare finalmente Mad Skills Motocross 3”, ha dichiarato Mattias Wiking, CEO di Turborilla. “Il franchise di Mad Skills Motocross è la pietra angolare della nostra azienda e penso che questo sia il miglior gioco che abbiamo mai realizzato. Non vediamo l’ora di raccogliere feedback dai nostri giocatori e iniziare il viaggio di espansione del gioco con nuove idee e contenuti nei prossimi anni”.

Scarica subito Mad Skills Motocross 3 gratuitamente qui: https://mad.mx/3ftpJ0H

Nuovo video di gioco : https://youtu.be/4VO6a9b_QXA

Informazioni su Turborilla:

Turborilla (www.turborilla.com) è un sviluppatore indipendente di giochi fondato nel 2006 da Tobias Andersson. La loro missione è lavorare sodo per portare gioia nel mondo dei videogiochi e trasformare quella passione nel diventare i leader nel settore dei giochi per sport d’azione. Sono specializzati nel combinare elementi di realismo fisico con il classico gameplay in stile arcade per creare esperienze di gioco avvincenti e divertenti che piacciono sia agli appassionati di sport d’azione che ai giocatori occasionali. Il loro ufficio si trova a Umeå, in Svezia, ed è sempre aperto a chiunque voglia passare a parlare di giochi per cellulare. Almeno lo sarà quando il mondo si riaprirà.

Informazioni su Arctic Game Lab:

Arctic Game Lab è un’organizzazione che sta lavorando per creare una piattaforma strategica per l’industria dei giochi nel nord della Svezia; con lo sviluppo del business, il supporto agli investimenti, l’educazione al gioco e gli eventi per costruire una forte comunità di giochi. Stanno creando un’opportunità per gli studi di crescere e danno alle persone la possibilità di entrare nel settore.

Arctic Game Lab è una collaborazione tra i comuni di Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå e Boden. In quest’area ci sono circa 70 società di giochi e studi, circa 400 professionisti che lavorano in questo settore e 14 formazioni di gioco all’università e istruzione professionale superiore. Arctic Game Lab è ora il cluster di giochi in più rapida crescita del Nord Europa. Per ulteriori informazioni, visitare www.arcticgamelab.com