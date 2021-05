I primi spoiler del Primavera Pro 2021

Il Primavera Pro si terrà dal 2 al 4 giugno in formato digitale e in presenza presso il Centro de Cultura Contemporánea di Barcellona: i primi spoiler

Il programma del Primavera Pro 2021 comprende il ruolo sempre più importante degli NFT nell’industria musicale, la “gamification” delle esperienze musicali, le nuove politiche delle piattaforme di streaming per favorire gli artisti e una guida su come gestire i diritti editoriali, i diritti connessi e di sincronizzazione nei media digitali. Il programma includerà anche una riflessione critica sulla parzialità degli algoritmi e uno spazio per rivendicare l’AI alla ricerca della diversità musicale, per superare la ripetitività e l’omologazione delle liste di proposta di ascolto. La pioniera xenofemminista 85enne Sandy Stone presenterà la sua raccolta di artefatti scientifici e letterari “The War of Desire and Technology” (Holobionte, 2020) insieme al ricercatore Toni Navarro.

Il ciclo “InsumisEs” viene ampliato per includere l’intersezionalità nella nuova ondata di femminismo. Primavera Pro riunisce l’attivismo locale e importanti nomi internazionali: Personaje Personaje intervisterà Linn da Quebrada sulla voce di protesta in Latinx, Africa e ‘dykeaspora’. Anneke Necro e Sabrina Michelle condivideranno uno spazio con La Goony Chonga per parlare dell’estetizzazione del sex work nella musica e Rodrigo Cuevas si unirà a Flamenco Queer per discutere di azione queer nel folklore e nell’avanguardia. I collettivi nazionali Jokkoo Collective e Don’t Hit a la Negrx parleranno con le loro mimesi africane, Anti Mass e Pussy Party, sulla possibile decolonizzazione dei club attraverso la resistenza, ma anche attraverso le “pleasure vibe”.

Ancora una volta, ci sarà spazio per la musica dal vivo, con showcase faccia a faccia nel Pati de les Dones del CCCB proposti da Catalan Arts (ICEC) e Basque.Music. dei Paesi Bachi. A livello internazionale, ci collegheremo in streaming con concerti dall’Italia, Taiwan, Ungheria, Cile, Perù e Irlanda, tra gli altri paesi. La line-up di talenti emergenti locali e internazionali sarà rivelata presto.

Il Primavera Award di quest’anno è un premio condiviso tra i medici Boris Revollo e Josep M. Llibre, per il loro lavoro di ricerca sulle misure sanitarie che garantiscono una partecipazione sicura agli eventi di massa senza restrizioni, legate alla distanza fisica durante una pandemia. Il loro lavoro ha dimostrato che la cultura e la scienza sono complementari e possono lavorare insieme per produrre risultati trasversali e universali. Entrambi i medici sono ricercatori della Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses presso l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Gli accrediti online del Primavera Pro 2021 per i professionisti possono ora essere acquistati. Essi danno accesso annuale agli strumenti di networking, ai contenuti esclusivi della piattaforma online, alle proposte di Ideas Showroom e alla libreria audiovisiva dove sono disponibili tutte le conferenze e gli showcase. L’accreditamento garantisce anche l’accesso prioritario – con prenotazione preventiva – a tutte le attività in presenza come panel, concerti e speed meeting, oltre a permettere la partecipazione via chat dal vivo con i relatori e altri professionisti accreditati durante le attività di streaming. L’accesso alle attività in presenza sarà aperto al pubblico previa prenotazione e limiti di capienza.