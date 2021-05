Nasce a Cremona lo Stauffer Center for Strings: il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione e la ricerca interamente dedicato agli strumenti ad arco

A 50 anni dalla costituzione della Fondazione Stauffer e a 35 anni dalla creazione della sua Accademia, nasce a Cremona lo Stauffer Center for Strings: il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione, la ricerca, la composizione, la produzione, il management e l’innovazione, interamente dedicato agli strumenti ad arco.

Lo Stauffer Center ha l’ambizione di distinguersi come una delle più avanzate ed innovative piattaforme di cooperazione artistica a livello globale, un hub dinamico dedicato a favorire, supportare ed accompagnare la crescita artistica e professionale delle nuove generazioni di musicisti, uno spazio ideale d’incontro e condivisione per artisti, docenti e allievi, dove poter esprimere talento e creatività nel pieno rispetto delle diversità culturali e di genere.

Protagonisti di questo ambizioso progetto culturale saranno artisti di fama mondiale, che andranno ad affiancare gli autorevoli Maestri dell’Accademia Stauffer, tra i quali Salvatore Accardo (violino), Bruno Giuranna (viola), Antonio Meneses (violoncello), Franco Petracchi (contrabbasso) e il Quartetto di Cremona, insieme a numerose organizzazioni musicali partner, fra cui alcune tra le più prestigiose istituzioni accademiche al mondo.

Tutti i programmi del Center, inclusa l’intera offerta didattica dell’Accademia Stauffer, sono erogati attraverso borse di studio a copertura totale, un’opportunità unica nel panorama dell’alta formazione musicale.

L’inaugurazione si terrà venerdì 1° ottobre 2021 (in occasione dell’International Music Day – la Giornata Internazionale della Musica), con un evento di Open Day, in presenza e streaming, con cui si avvierà l’anno accademico 2021/22, la cui programmazione verrà annunciata già a partire dal prossimo giugno sul nuovo sito web dello Stauffer Center.

“Eccellenza, internazionalità, innovazione e sostenibilità: questi i principi guida su cui abbiamo fondato lo Stauffer Center” dichiara Paolo Petrocelli, Direttore Generale del nascente centro e dell’Accademia Stauffer. “Dalla grande tradizione della scuola musicale italiana, di cui l’Accademia Stauffer è custode, prende vita un progetto culturale unico, aperto al mondo, in connessione con il presente e proiettato al futuro, pensato per chiamare a raccolta su Cremona le migliori energie, competenze e professionalità della comunità musicale mondiale, a supporto delle giovani generazioni. Forti della nostra storia e della nostra identità, vogliamo promuovere una visione artistica nuova, sempre più partecipata ed inclusiva. Siamo convinti, infatti, che oggi un’istituzione per l’alta formazione musicale, non debba solo preparare e sostenere gli artisti di domani, ma abbia anche il dovere di contribuire positivamente alla costruzione di una società migliore”.

Palazzo Stradiotti, rinominato Palazzo Stauffer, sarà la sede dello Stauffer Center for Strings: un iconico edificio seicentesco nel centro di Cremona che, dopo importanti lavori di recupero e restauro a cura degli architetti Lamberto Rossi Associati, verrà restituito alla città come un campus polifunzionale altamente tecnologico e sostenibile, interamente plastic-free.

Il Center aggregherà la già esistente Accademia Stauffer e gli Stauffer Labs, dipartimenti creativi e di innovazione, oltre a un’intima sala concerti, una serie di sale studio e aule didattiche, uno studio di registrazione, una bibliomediateca, una caffetteria e una foresteria immersa in un incantevole giardino romantico.

Il rispetto e la tutela del patrimonio artistico-culturale, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e l’adozione delle più avanzate tecnologie digitali sono i fattori che guidano il Center nella ricerca del migliore equilibrio tra tradizione e innovazione.

Ad impreziosire gli ambienti interni del Center, articolati su tre livelli con una superficie complessiva di oltre 2000mq, sarà l’esclusivo progetto di interior design ideato e firmato da Pininfarina Architecture, icona dello stile italiano nel mondo. Con la volontà di conciliare bellezza, tecnologia e impatto, Pininfarina intende rispettare le particolarità stilistiche dello storico edificio, reinterpretandole per infondere nuova vita al complesso portandolo in una dimensione contemporanea. Le scelte progettuali conciliano esigenze di tipo funzionale ad una dimensione estetica che richiami il mondo degli strumenti ad arco, garantendo al contempo i massimi livelli di confort e di benessere percepito. Il progetto dà così forma ad ambienti capaci di accogliere e ospitare attività culturali ed educative, rispondendo ai bisogni di interazione, socializzazione e scambio dei giovani e straordinari talenti che abiteranno gli spazi del Center.

“Palazzo Stauffer rappresenta un’opportunità per ripensare e valorizzare il patrimonio storico attraverso iniziative artistico-culturali che incentivino la diffusione della conoscenza nella collettività” afferma Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo “utilizzando l’architettura ed il design come strumenti attivi per la generazione di impatto e innovazione sociale.”

Lo Stauffer Center sta inoltre sviluppando una serie di partnership strategiche di particolare rilievo e prestigio internazionale, coerenti con il livello di eccellenza del progetto. Tra le prime collaborazioni ad essere annunciate, quella con la Steinway & Sons, fornitore ufficiale di tutti i pianoforti del Center, il colosso tecnologico Oracle, che ha curato la realizzazione della piattaforma web del Center (accessibile a partire dal prossimo giugno) sulla propria infrastruttura Cloud per assicurare la migliore Digital Experience dei visitatori, e Pentagram, la più grande agenzia indipendente di design grafico al mondo, che ha ideato una nuova identità visiva ed un nuovo logo per il Center, l’Accademia e la Fondazione Stauffer.

“Con la creazione dello Stauffer Center scriviamo una nuova, importante pagina della storia della nostra istituzione e della città di Cremona” dichiara Alessandro Tantardini, Presidente della Fondazione Stauffer. “In una fase così difficile e incerta, con coraggio e convinzione, portiamo ad un nuovo livello il nostro impegno nella promozione della cultura, dell’arte e della musica a sostegno dei giovani e del loro futuro. Con il progetto del Center, la Fondazione Stauffer si posiziona tra le più autorevoli istituzioni private attive nell’ambito dell’alta formazione musicale a livello internazionale, mettendo così Cremona ancora più in connessione con il mondo.”

Lo Stauffer Center nasce dunque come naturale evoluzione dell’impegno della Fondazione Stauffer stessa, che nell’interpretare i grandi processi di trasformazione culturale, sociale e tecnologica, si è posta come obiettivo quello di potenziare, rilanciare e sviluppare la propria missione istituzionale, proiettando nel futuro la grande tradizione ed eccellenza della scuola musicale italiana e lo straordinario patrimonio culturale della città di Cremona, capitale mondiale della liuteria.

INFORMAZIONI

Stauffer Center for Strings

Open Day e inaugurazione venerdì 1° ottobre 2021

Palazzo Stauffer, Via San Martino, 6 – 26100 Cremona

www.stauffer.org