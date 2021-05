Saturno è l’EP di debutto di Nove

BIOGRAFIA

, in arte Nove, è una cantautrice ed insegnante di musica e canto. E’ nata e cresciuta a Genova anche se negli anni la musica l’ha portata a trasferirsi in diverse città: da Roma a Parma fino ad arrivare a Milano, dove attualmente vive. Sin dalla tenera età ha dimostrato di amare il mondo del canto arrivando, all’età di cinque anni, alla semifinale nazionale del 39° edizione dello Zecchino D’oro. Ha iniziato così a studiare coro e successivamente canto e pianoforte, nel 2013 si è diplomata al LIM a Roma per poi laurearsi nel 2017 al Conservatorio Arrigo Boito di Parma in Canto Popular Music.

Nell’agosto 2018 ha scritto il brano ‘Tagliati a metà‘ persupportare la sua città dopo la caduta del Ponte Morandi. A settembre 2018 è stata finalista del “BMA – Bologna Musica d’Autore”, ad aprile 2019 ha ottenuto il premio“Miglior Testo” al “Festival Discanto”, a luglio 2019 si aggiudica il premio del pubblico ed orchestra al “Festival Un Mare di Stelle” e ad ottobre 2019 è stata tra gli otto finalisti del “Premio Pierangelo Bertoli”

instagram: www.instagram.com/nove.music

facebook: www.facebook.com/nove.musica