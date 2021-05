Rally di Alba: iscrizioni aperte fino al 2 giugno

Aperte fino al 2 giugno le iscrizioni al Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12 e 13 giugno

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti di un territorio che abbraccia un evento per il quale vi è sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12 e 13 giugno e in rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino a mercoledì 2 giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella tricolore. Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open N5 e Renault Clio Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a breve.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledi 2 giugno 2021

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ stato rinnovato nella veste grafica e contiene tutte le informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.