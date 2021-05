Gli House Affairs tornano con un nuovo singolo

Disponibile online “So Cool”, il nuovo singolo del duo italiano HOUSE AFFAIRS in uscita sull’etichetta tedesca Swutch Music/ Run Deep

Il duo italiano HOUSE AFFAIRS pubblica il nuovo singolo dal titolo “SO COOL” sull’etichetta tedesca Swutch Music/ Run Deep Records, disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

House Affairs ha origine ufficialmente nei primi mesi del lockdown, durante un periodo storico come ben sappiamo molto particolare, in cui Davide e Salvatore, componenti del duo, distanti temporaneamente dalle loro consolidate professioni hanno intrapreso il progetto artistico che li ha portati all’uscita di “It’s Not About Me” e alla nuovissima produzione “So Cool”.

“So Cool” è un brano Deep-Soul House dal sapore estivo con vocals accattivanti che trasportano l’ascoltatore in un viaggio piacevolmente infinito, caratterizzato da un ritornello con sonorità coinvolgenti e da ballare ininterrottamente. Sempre e solo #positivevibes!

Davide e Salvatore in arte “HOUSE AFFAIRS” sono due giovani djs/ producers italiani di musica dance, con una forte propensione per i generi House, Deep House e Garage. Amici prima che colleghi, sono nati a Potenza, il capoluogo lucano e vantano una conoscenza artistica personale di lunga data.

Ed è proprio Potenza la città in cui hanno creato uno studio di registrazione dove producono la loro musica in qualità di autori sia dei testi proposti nei loro brani, che degli arrangiamenti musicali.

Il duo è già al lavoro per le prossime uscite discografiche e non resta che seguirli sui social per non perdere alcun aggiornamento.

Segui HOUSE AFFAIRS

facebook.com/music.houseaffairs

instagram.com/houseaffairs.music/

https://spoti.fi/3od6rk0