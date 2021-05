Cade cabina della funivia Stresa-Mottarone: è strage

Tragedia sul Lago Maggiore: si stacca e precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone, almeno 9 i morti

Una cabina della funivia Stresa-Mottarone, sul versante piemontese del Lago Maggiore, è precipitata oggi prima di ora di pranzo. A bordo c’erano più di dieci persone, diverse sarebbero morte. Due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’incidente è avvenuto in uno dei punti più alti.

La cabina della funivia, spiega la Dire (www.dire.it), “è caduta e si è fermata contro gli alberi. Pare ci fossero a bordo 15 persone, 3 sono state portate via, 12 sarebbero decedute“, ha detto Marcella Severino, sindaca di Stresa al Tg3.

La funivia collega, in diciotto minuti, Stresa Lido con la cima del monte Mottarone, ad un’altitudine di 1491 metri. L’inaugurazione della funivia è del 1970.

Sul luogo dell’ incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.