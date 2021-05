Uffizi diffusi: all’Elba la mostra su Napoleone

A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, inaugura a giugno la mostra su Napoleone degli Uffizi per il bicentenario della morte dell’Imperatore di Francia

Si farà la mostra d’arte a tema napoleonico all’Isola d’Elba per celebrare il bicentenario della morte del Bonaparte. Accolta nella Pinacoteca Foresiana di Portoferraio, avrà al suo centro una selezione di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, oltre che dipinti da collezioni locali. L’inaugurazione sarà il 30 giugno; la chiusura è prevista per il 10 ottobre. A dare l’annuncio dell’iniziativa, una delle primissime realizzate nell’ambito del programma degli Uffizi diffusi, nel giorno della ricorrenza della morte dell’imperatore di Francia, sono il direttore del celebre museo fiorentino Eike Schmidt e il sindaco di Portoferraio Angelo Zini.

Nell’attesa di poter ammirare l’esposizione elbana, agli Uffizi le iniziative per celebrare la figura del Bonaparte partono subito.

Da oggi è online su uffizi.it la mostra virtuale “Gli Uffizi e Napoleone. Opere, luoghi e memorie nelle collezioni delle Gallerie”: curata da Alessandra Griffo ed Elena Marconi, la compongono 57 immagini ingrandibili ad alta definizione

(testi: Fabiano Angelotti, Rita Balleri, Andrea Cartia, Liletta Fornasari, Vanessa Gavioli, Alessandra Griffo, Elena Marconi, Fabrizio Paolucci, Giuseppe Rizzo, Chiara Ulivi). Questo pomeriggio, alle 17, la storica dell’arte Rita Balleri terrà una conferenza (trasmessa in streaming su Facebook) sulle porcellane asburgiche e napoleoniche nella collezione di Palazzo Pitti: il 5 maggio, infatti, non è soltanto il giorno della morte di Bonaparte ma anche il compleanno del granduca Pietro Leopoldo che nel 1769 aprì gli Uffizi al grande pubblico. E, dal 24 maggio a settembre, sempre su Facebook, ci saranno dirette tematiche per la serie Uffizi on air.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Quanto avevamo annunciato diventa realtà: l’isola d’Elba avrà una esposizione degli Uffizi, nella Pinacoteca Foresiana di Portoferraio. Una tappa fondamentale per il progetto Uffizi diffusi e per celebrare la grande storia della Toscana. Attraverso i tesori d’arte del nostro museo risvegliamo e ravviviamo la memoria culturale del territorio”.

Il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini: “Siamo veramente onorati di ospitare all’interno della nostra Pinacoteca una mostra degli Uffizi. Non potevamo immaginare un modo migliore per riaprila al pubblico dopo le chiusure dovute alla pandemia. L’idea poi di una mostra di opere napoleoniche nell’anno delle celebrazioni del bicentenario della morte dell’imperatore è motivo di grande prestigio per tutte le iniziative che l’Amministrazione sta organizzando. Ci auguriamo quindi che questa possa essere l’inizio di una proficua collaborazione con le Gallerie e di poter far parte in modo stabile del progetto Uffizi diffusi”.

All’annuncio plaudono anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi, che avevano preso parte al sopralluogo del direttore degli Uffizi all’isola d’Elba avvenuto il primo di marzo scorso.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Mi fa molto piacere aprire il progetto Uffizi diffusi, che non poteva non toccare Portoferraio, con una mostra su Napoleone che è legato in maniera indissolubile all’isola d’Elba -ha detto il presidente Eugenio Giani – Questa iniziativa l’avevamo annunciata e siamo riusciti nel nostro intento: quest’anno, in cui ricorrono i 200 anni dalla sua morte, con una mostra temporanea potremo godere di tesori degli Uffizi che altrimenti ci sarebbero rimasti ignoti e al contempo conoscere meglio una figura centrale della storia dell’Europa moderna che con la Toscana ebbe un legame profondo. E’ all’Elba che dopo la sconfitta subita nella battaglia di Lipsia, contro la coalizione formata da Austria, Russia, Prussia e Svezia, Napoleone scelse di trascorrere l’esilio impostogli dai nemici. Sì, perché, al contrario di quanti molti pensano, Napoleone non fu imprigionato all’Elba: egli la scelse e vi regnò portando più innovazioni di quante qualsiasi governo avesse mai fatto. Per la prima volta dopo secoli, l’Isola d’Elba fu unita sotto un’unica bandiera e per la prima volta, dopo una vita fatta di battaglie e spostamenti, Napoleone Bonaparte fu obbligato a fermarsi e governare un territorio che lo avrebbe ricordato per sempre”.

Il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi: “Gli Uffizi all’Elba sono un vanto per la nostra isola, una vetrina importante per un territorio che non è solo ricco di straordinarie bellezze naturali ma anche di storia e cultura. E straordinaria è anche l’opportunità rappresentata da questa mostra, in quanto amplierà l’attrattività dell’Elba in un periodo particolarmente difficile per la crisi del turismo. Un’opportunità resa possibile dalla disponibilità e attenzione manifestate dal direttore Schmidt a cui va il mio ringraziamento sincero”.