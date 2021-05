Al via la programmazione inedita di WeShort

WeShort è la nuova piattaforma on demand interamente dedicata al grande cinema breve: più di 100 film brevi caricati, ecco quali sono

WeShort, la nuova piattaforma on demand interamente dedicata al gande cinema breve, ai cortometraggi, a poco più di un mese dalla sua nascita raggiunge risultati importanti, dal respiro internazionale, e offre una programmazione inedita e di alto prestigio, con film brevi con protagonisti hollywoodiani e produzioni originali.

Più di 100 film brevi caricati, della durata da 3 a 30 minuti; più di 1.000 iscritti alla piattaforma, più di 120.000 minuti visualizzati nell’ultimo mese; più di 1.500 visite landing al giorno Network diffuso in tutto il mondo (USA, UAE, Francia, Spagna, Algeria, Ghana e molti altri).

Il catalogo di WeShort include, dunque, una vasta scelta di contenuti internazionali, come il vincitore del Premio Oscar 2019 “SKIN” di Guy Nattiv, il Premio Sundance 2020 “The Devil’s Harmony”, “How to be alone” con Joe Keery, scritto e diretto da Kate Trefry direttamente da “Stranger Things”, “A drowning Man”, nominato come miglior corto al Festival di Cannes e ai BAFTA, “Magic Alps” con Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo, e “Sacrilege”. A questi si aggiunge “Serial Killer”, la prima produzione WeShort Originals, una serie a episodi brevi, diretta da Carlo Fusco, con protagonista Michael Madsen.

Il cinema a portata di clic, attraverso una piattaforma on-demand, multi dispositivo, fruibile da tv, web e mobile con diversi piani di abbonamento disponibili.

La realtà di WeShort, nata dall’intuizione di Alessandro Loprieno (founder e CEO) e Carlo Fusco ( COO), giovani cinefili, si avvale figure di eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica, del business development e della critica cinematografica ha già selezionato centinaia di film brevi e punta a proporne sempre nuovi. Diverse sono già le partnership avviate: AtromG8 e Accubits Technology, partner tecnologici per IA e Blockchain, “La Settima Arte Movie Magazine” e “Ravenna Nightmare Film Festival” come Media e Festival Parner, ai quali si aggiunge la collaborazione con produttori, registi ed attori di Hollywood, membri dell’Accademy Awards e nominati agli Oscar.

Storia, tradizione, innovazione e tecnologia, si fondono per abbracciare l’arte e renderla alla portata di tutti, in qualsiasi momento.

Film corti, prezzi corti con due formule di abbonamento:

Pacchetto For life a 49,99 euro e For Weeks a 2,99 euro al mese.