Previsioni meteo 22 maggio 2021: assaggio d’estate al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 22 maggio 2021: bel tempo e caldo in aumento al Centro-Sud con l’anticiclone, piogge pomeridiane sulle regioni del Nord

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questo weekend. L’anticiclone africano in queste ore ha raggiunto le regioni del Sud Italia e parte di quelle centrali, sulle quali nella giornata di oggi avremo tempo stabile e temperature in aumento per un assaggio d’estate. Discorso diverso al Nord, dove correnti fresche da ormai diversi giorni stanno causando piogge e temporali nelle ore pomeridiane.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana l’alta pressione di matrice africana regalerà giornate soleggiate su tutte le regioni centro-meridionali e un aumento del caldo. Il Nord continuerà invece ad essere lambito da correnti più fresche e instabili, con possibilità di piogge e temporali pomeridiani. Poche variazioni per l’inizio della prossima settimana, con clima asciutto e caldo al Centro-Sud.

Intanto per oggi, sabato 22 maggio 2021, al Nord Italia al mattino molte nubi con precipitazioni sparse, più asciutto sul delta del Po. Al pomeriggio si rinnovano instabilità diffusa e assenza di precipitazioni sull’Emilia Romagna. In serata avremo ancora piogge specie sui settori Alpini, variabilità asciutta altrove.

Al Centro tempo in prevalenza asciutto nel corso della giornata: al mattino qualche pioviggine sulla Toscana, altrove poco nuvoloso. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. In serata cieli sereni o poco nuvolosi tra Lazio e Abruzzo, ancora qualche pioggia sulla Toscana.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse e isolate, specie sui settori settentrionali; in serata non si attendono variazioni.

Giornata all’insegna della stabilità al meridione: al mattino prevalenza di cieli sereni su tutti i settori, poco nuvoloso tra Campania e Molise. Al pomeriggio ancora soleggiato, con molte aperture sulla Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura sui settori peninsulari.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; in serata i cieli saranno ancora prevalentemente sereni su tutti i settori.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud.

