Previsioni meteo 20 maggio 2021: ancora instabilità pomeridiana

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 maggio 2021: possibilità di piogge nel pomeriggio sulle regioni del Nord e del Centro, bel tempo nel weekend

Correnti fresche in quota interesseranno l’Italia anche oggi, con condizioni meteo prevalentemente instabili. Come già accaduto nel corso di questa settimana, sono attese dunque piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-Est e zone interne del Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS procedendo verso il weekend, la giornata di venerdì vedrà un netto miglioramento sulle regioni Centro Meridionali, maggiori incertezze invece per il Nord dove correnti umide potrebbero portare ancora alla formazione di temporali. L’ultimo aggiornamento del modello GFS ipotizza l’arrivo dell’anticiclone africano sull’Italia nel corso della prossima settimana e questo determinerebbe condizioni praticamente estive con massime superiori ai +30°C.

Intanto per oggi, giovedì 20 maggio 2021, al Nord Italia giornata in graduale peggioramento: al mattino prevalenza di cieli sereni, con qualche addensamento tra Trentino e Friuli. Al pomeriggio instabilità sulle regioni del nord-est, con tempo più asciutto su Piemonte, Emilia e Liguria. In serata residui piovaschi sul Friuli, poco nuvoloso altrove.

Al Centro tempo in prevalenza stabile al mattino, con tempo più soleggiato sulle coste e qualche precipitazione sulle zone Appenniniche. Attese precipitazioni pomeridiane su tutti i settori, con fenomeni più intensi tra Abruzzo e Lazio. Migliora in serata con cieli pienamente sereni.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella mattinata con sole prevalente su tutta la regione, piogge diffuse nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi su tutti i settori del Sud Italia, ma tempo asciutto. Peggiora al pomeriggio su Campania, Basilicata e alta Calabria, altrove condizioni meteo stazionarie. Residue piogge in serata in Calabria, mentre altrove avremo ampi spazi di sereno.

Temperature in generale calo nei valori minimi; massime stazionarie o in aumento al Centro-Nord ed in diminuzione al Sud e sulle isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.