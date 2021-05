Nessuno ricorda niente è l’EP d’esordio dei Santamarya

La provincia è uno scrigno di melanconia e profumi persistenti, colori emozionanti ed emozioni pervasive. E come accade al sole nelle giornate di pioggia, la città c’è, ma oltre la coltre dei nostri pensieri. Una dimensione rumorosa, ma immaginata e immaginaria. L’EP dei Santamarya raccoglie tutto questo e molto altro ancora: è un diario, una costellazione di sogni, un susseguirsi di pensieri distesi e luminosi, come le campagne della Tuscia. Artisti della Settimana per Discovered di MTV New Generation, vincitori del MEI Superstage come miglior band emergente del 2020 e finalisti al Primo Maggio Next, i Santamarya hanno all’attivo quattro singoli, che hanno presentato a Radio1 Music Club, Radio1 Sport e Radio2 Esordi, e sono entrati in rotazione a Radio2Indie. L’EP “Nessuno ricorda niente” li contiene tutti, ma propone anche due piccoli gioielli: “Nessuno ricorda niente” e “Fiori di gesso”. Sei tracce forti e autentiche, impreziosite da riferimenti musicali anni’70 e anni ’80, italiani e internazionali. I tempi dilatati del paese si infrangono contro la rapidità del mondo digitale. Tutto corre, niente resta. O meglio, tutto sembra poco importante, allora si dimentica. Nel desiderio naturale e vitale di sopravvivere, i Santamarya si fermano ad osservare le piccole cose. Per riprendere contatto con loro stessi e con quello che più conta: l’amore. “Nessuno ricorda niente” vede la produzione artistica di Giorgio Maria Condemi (Motta, Marina Rei) e la partecipazione di artisti come Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Martinelli (Zucchero, Gino Paoli), Carmine Iuvone (Tosca, Motta) e Nadja Maurizi (Bottega Glitzer). Il mini-disco è stato registrato e mixato allo StraStudio di Roma da Giovanni Istroni e masterizzato al Synthesis Recording Studio da Andrea Corvo . La regia dei video è di Valerio Desirò (The Pills, Maccio Capatonda), finalista a Cortinametraggio e al PIVI 2020 con i videoclip di “Fantasmi” e “Cooper” (in co-regia con Cristiano Pedrocco).