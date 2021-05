Manga: arriva in libreria Princess Maison 4

Disponibile nelle fumetterie e nelle librerie Princess Maison 4, il manga di Aoi Ikebe (già serie tv in Giappone) che conterà 6 volumi

L’appassionante storia di Sachi, trentenne a Tokio in cerca della sua indipendenza, della realizzazione dei suoi sogni, dell’emancipazione e di un appartamento tutto suo, continua. BAO Publishing (linea Aiken) annuncia che è disponibile in libreria di Princess Maison 4, il manga di Aoi Ikebe (già serie tv in Giappone) che conterà in tutto sei volumi.

PRINCESS MAISON 4

Con molti sacrifici e tanta perseveranza, Sachi Numagoe è riuscita finalmente a comprare un appartamento, un passo fondamentale che la porta a fare i conti con una nuova fase del suo percorso di crescita. Avere una casa cambierà la sua vita, perché la vita adulta, con un prestito, sembra più dura che mai, sia per lei – che è alle prese con un prestito e deve essere ancora più responsabile – sia per le altre donne alla soglia dei trent’anni che incrociano la sua storia. C’é chi dovrebbe prendersi cura dei genitori anziani, chi non vuole rassegnarsi a relazioni poco soddisfacenti, chi si chiede se possa trovare la propria vocazione professionale.

Nei sei volumi di Princess Maison, Aoi Ikebe intesse una storia umanissima e toccante

L’autrice, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), riesce a raccontare la vita nella Tokyo attuale dedicando il suo sguardo alle aspirazioni e alle difficoltà dei trentenni di oggi: una generazione che non vuole rassegnarsi alle difficoltà e desidera la propria personale felicità. Una visione preziosa anche per i giovani adulti in occidente perché, evidentemente, ‘tutto il mondo è paese’.