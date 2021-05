La tua proposta è la nuova canzone di Leikiè

La cantautrice e trasformista Leikiè in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “La tua proposta”

Fuori su tutti gli store digitali (per l’etichetta Not Just Music e in distr. The Orchard) e anche in radio La tua proposta, di cui esiste anche una versione inglese, è il terzo singolo di LeiKiè. Una canzone Pop con un ritmo trascinante. Una melodia accattivante che mette allegria. Il ritornello è magnetico, un gioco ritmico di vocali che crea musicalità e voglia di ballare.

Una voce vellutata canta di una relazione amorosa idilliaca. In “La tua Proposta” LeiKiè è una fidanzata romantica che racconta felicemente della propria quotidianità di coppia e della proposta di matrimonio che riceve. Non mancherà il finale a sorpresa alla LeiKiè. Una trama e un testo semplici che sprigionano in chi l’ascolta gioia, entusiasmo per la vita e ilarità. Uno scopiettio emozionale di leggerezza salutare e positività, elementi sempre più essenziali di cui oggi si necessita a livello globale.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY LA TUA PROPOSTA: https://spoti.fi/3t4cVT5

SCOPRI LA VERSIONE INGLESE YOUR PROPOSAL: https://spoti.fi/33fvMAl

BIO:

Il volto di LeiKiè non appare sui social. La cantautrice appare infatti solo attraverso i suoi travestimenti e i video musicali animati con tecniche miste da lei diretti. Il nome dell’artista LeiKiè fa assonanza con “Lei chi è”. E’ dunque un invito a cercarla tra le diverse identità da lei rappresentate? Al quesito che pone il suo nome d’arte “LeiKié” (Lei chi è?) è l’interpretazione nelle diverse forme d’arte a rispondere. Ecco perché, come la sua etichetta musicale Not Just Music (non solo musica), anche LeiKiè va oltre la musica!

L’artista interpreta i propri pensieri folli scrivendo i testi delle canzoni sotto il proprio pseudonimo EiKiél. Interpreta i propri testi con la sua voce vellutata e le sue vocine buffe. Crea e interpreta personaggi veri e animati attraverso la recitazione e le diverse tecniche miste, realizzando i propri video musicali spesso animati con tecniche miste. Canta le proprie canzoni in tante lingue diverse perché LeiKiè, con il proprio mistero, è cittadina del mondo. LeiKie’, con la sua satira al femminile, crea un nuovo format multimediale, il “Porta a Porta” melodico che porta sorrisi oltrefrontiera.

Esce così con il suo primo singolo, tormentone estivo ironico con contenuti ecologici e sostenibili, il brano viene presentato in cinque lingue diverse:

“Andiamo al Mare” https://youtu.be/4XX7r1gakp0

“Let’s Go To The Sea” https://youtu.be/7CCwCGK7OLY (inglese),

“Vamos Al Mar” https://youtu.be/jV7nqkwl_KY (spagnolo),

“Poehali Na More” https://youtu.be/HCjWe9CqO8Q (russo),

“Ikou Umie” https://youtu.be/9Lw98qrXJIQ (giapponese)

Segue il suo secondo singolo che racconta di una fattoria divertente nuovamente con un velato messaggio sulla globalizzazione e sulla diversità come unicità. Ad oggi le versioni in lingua sono tre, ma ne usciranno altre:

“Fantasia nella Fattoria” https://youtu.be/0BhodfUDftY (italiano),

“It’s My “Little Farm” https://youtu.be/wfoxP2oCQ4A (inglese)

“Mi Granja Es Fantasia” https://youtu.be/fKIcu-JlPWE (spagnolo)

Ora LeiKie’ pubblica il suo terzo singolo italiano “La Tua Proposta” insieme alla versione inglese “Your Proposal”, la sua nuova pillola musicale di spensieratezza che vuole contaminare questo periodo storico divulgando sorrisi. Ogni brano musicale di LeiKie’ è da lei diretto e accompagna la sua musica, ma con una nuova visione interpretativa e altri punti di vista di LeiKie’. L’artista attraverso i propri video clip ci racconta delle storie originali che coinvolgono lo spettatore nella trama. In questo modo i video musicali di LeiKie’ divengono dei cortometraggi musicali che strizzano l’occhio al teatro canzone.