Immunoterapia sempre più efficace e su misura

Alcuni potenziali fattori capaci di influenzare la risposta all’immunoterapia sono stati già identificati. Tra questi vi sono il livello di espressione del gene PD-L1; il cosiddetto carico mutazionale del tumore (tumor mutational burden, TMB) ovvero la quantità di mutazioni acquisite presenti nelle cellule tumorali; e inoltre un particolare tipo di instabilità del patrimonio genetico, detta instabilità dei microsatelliti.

Ma le variabili da considerare sono molte di più. Un recente studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature, ha mostrato per esempio che nel caso del carcinoma epatocellulare è importante tener conto dell’origine della malattia. Studiando la malattia in animali di laboratorio, infatti, i ricercatori hanno osservato che, se alla base del tumore c’è la cosiddetta steatoepatite non alcolica (NASH) – un accumulo di grasso nel fegato –, l’immunoterapia con gli inibitori dei checkpoint non solo non funziona ma rischia di favorire la progressione del tumore. Il dato è stato confermato anche da alcune osservazioni preliminari negli esseri umani ed è importante perché la NASH è una malattia sempre più comune, in particolare nelle persone che non adottano abitudini e comportamenti salutari.

Un altro studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista OncoTarget, si è invece concentrato sul carcinoma a cellule di Merkel, dimostrando che per esempio il carico mutazionale totale del tumore non sembra avere un ruolo nel determinarne la risposta all’immunoterapia, a differenza della presenza di alterazioni in alcuni geni (ARID2 e NTRK1), che potrebbero anche diventare nuovi bersagli per terapie mirate contro questo tumore.