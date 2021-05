Riko Noshi online con la canzone Goodbye

“Goodbye” è il secondo singolo di Riko Noshi per Visory Records: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Goodbye è il secondo singolo di Riko Noshi con Visory Records in cui alle produzioni troviamo Aleaka (ex producer di Unlimited Struggle,tra gli altri ha prodotto brani anche a Dani Faiv,Jack the smoker,Nex cassel etc). Il brano è un continuum del precedente. “Au revoir” e “Goodbye” in comune hanno il significato,la differenza sta nel linguaggio,inteso non solo come lingua ma anche come comunicazione di un concetto ben preciso ma con due chiavi di lettura. Goodbye racconta un modo di accettare il cambiamento di una situazione sentimentale ma non solo. L’artista si denuda completamente come anche in Au revoir e rivela aspetti introspettivi del proprio carattere con la differenza che in quest’ultimo l’atmosfera è meno cupa,il sound è accattivante e si lascia ascoltare e nelle liriche la sensibilità trova più spazio rispetto alla rabbia.

BIOGRAFIA

Enrico D’Amore (in arte Riko Noshi) nasce e cresce nella provincia di Salerno dove fin da ragazzino si appassiona alla musica black e hiphop prima da ascoltatore e in seguito prova a muovere i suoi primi passi come artista. In famiglia l’arte e la musica non mancano mai dato che il padre si occupa di ceramica ed il fratello maggiore è compositore ed un abile trombettista. Il percorso di Riko Noshi si concretizza effettivamente nel 2017 quando oltre a rilasciare il suo primo EP su spotify interamente prodotto da Valerio Nazo,si classifica al terzo posto in un noto contest per artisti emergenti di Honiro Label. Negli anni successivi ha dato vita a numerosi singoli fino al 2021,anno in cui firma la distribuzione con Visory Records esordendo con il brano “Au revoir” prodotto da Aleaka in cui i due artisti hanno reso concreto un sound che lo stesso artista stava ormai da anni cercando di definire concretamente..

