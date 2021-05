Previsioni meteo 21 maggio 2021: weekend con il caldo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 maggio 2021: tempo stabile e soleggiato al Centro e al Sud con l’anticiclone, temperature in deciso aumento

Dopo una lunga fase caratterizzata da instabilità pomeridiana, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia con l’anticiclone africano che si sta allungando sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni sulle regioni del Centro e del Sud. Tempo stabile anche al Nord, ad eccezione dell’arco alpino dove sono attesi temporali pomeridiani. Temperature massime in aumento, con un primo assaggio d’estate specie al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend l’anticiclone africano condizionerà il clima su gran parte dell’Italia, portando stabilità su tutte le regioni del Centro e del Sud e un aumento del caldo. Il Nord continuerà invece ad essere lambito da correnti più fresche e instabili, con possibilità di piogge e temporali pomeridiani. A seguire, la prossima settimana inizierà sulla stessa falsariga, con clima asciutto e caldo sulle regioni centro-meridionali.

Intanto per oggi, venerdì 21 maggio 2021, al Nord Italia al mattino avremo cieli con nuvolosità variabile e tempo per lo più asciutto, salvo delle piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio ancora nuvolosità variabile e piogge lungo tutto l’arco alpino. In serata estensione delle piogge su Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, ancora stabile altrove.

Giornata stabile sulle regioni centrali. Al mattino cieli sereni su Abruzzo e Lazio meridionale, poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; locali piogge tra la sera e la notte sui settori settentrionali, asciutto altrove.

Giornata stabile su tutte le regioni del Sud. Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e parzialmente nuvoloso sulla Sardegna settimanale. Nel pomeriggio vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, poco nuvolosi sui restanti settori. In serata non avremo variazioni, con cieli ancora sereni o poco nuvolosi.

In Calabria bel tempo nel corso della giornata con sole prevalente su gran parte della regione, possibili nubi sparse sul Tirreno. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento al centro-nord ed in diminuzione al Sud e sulle isole; massime stazionarie o in aumento, in lieve calo al Nord-Ovest.

