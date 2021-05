Online il nuovo videoclip di Merrick & Delta

Online “Come stai” di Merrick & Delta: romanticismo tra urban pop e r’n’b nel nuovo videoclip ora disponibile anche su YouTube

Già in digitale per Cabiria Record e distribuito da Altafonte, da oggi è disponibile su YouTube il videoclip di “Come stai”, nuovo singolo del rapper e produttore romano classe ‘98 MERRICK composto insieme al producer DELTA. La clip, a cura del regista Andrea Bancone, prende vita nella riserva di Castelfusano, sul litorale di Ostia, luogo caro all’artista e in cui ha mosso i primi passi nella musica.

Merrick, infatti, si fa notare dal pubblico nell’estate del 2020 nell’ambito dell’evento Fattore Ostia organizzato dal Teatro di Roma al Teatro del Lido, pubblicando il suo primo singolo “Volava con le parole” in featuring con Petross, a cui seguono poco dopo i primi singoli da solista, “Adesso” e “Maschere”, quest’ultimo presentato all’inizio del 2021.

Oggi, l’artista sperimenta nuove sonorità in un brano tra urban pop e venature r’n’b, una canzone che scorre fluida e coinvolgente appoggiandosi su chiavi soul. Nel testo, la passione di una relazione carnale fatta di corteggiamenti, sguardi e desiderio, che disegnano la comfort zone di una coppia non coppia. Una lei, più grande, cerca di definire una regola nella loro relazione; un lui, più giovane, esprime la bellezza e la semplicità dei momenti vissuti e il desiderio di cogliere l’attimo e la bellezza dell’amore, senza tralasciare il rispetto e la sensibilità verso il mondo femminile. L’arrangiamento, curato da Delta, lascia intravedere la versatilità che ritroveremo nei prossimi lavori.

BIO

Merrick, al secolo Manuel De Persio, è un giovane rapper e producer italiano, nato a Roma il 9 dicembre del 1998.

Cresciuto immerso nella musica, a dieci anni inizia a seguire con passione le session musicali del padre, produttore musicale nello studio in Via della Pineta ad Ostia, dove Merrick inizia a studiare e suonare la batteria. Negli anni successivi dà vita a vari gruppi musicali, con i quali si esibisce sul territorio e sperimenta nuovi linguaggi musicali. “The Psychedelic Reprise” (Rock/Rock psichedelico) è quello che riscuote maggiore successo nei numerosi live in cui Merrick ha imparato a comunicare con il suo pubblico.

A 16 anni sente l’esigenza di staccarsi dalla musica e si concentra su altre cose, come lo sport: la boxe, il surf da onda e la passione per gli aerei. Partirà ben presto per un lungo viaggio negli Stati Uniti, dove vive parte della sua famiglia. Appena maggiorenne, viene rapito dalla trap americana, proprio durante la sua permanenza in America. Motivato da questo viaggio, torna in Italia e inizia a produrre beat quasi per gioco, per poi iniziare a rappare sugli stessi.

Nel 2020 partecipa al progetto #fattoreostia per il Teatro del Lido di Roma e insieme al giovanissimo Petross dà vita al singolo “Volava con le parole”, ospite di diversi eventi culturali del Teatro di Roma. Poco dopo pubblica “Adesso”, completamente autoprodotto, e nel gennaio 2021 presenta il singolo “Maschere” per la One Love Records Label, di cui compone anche le musiche. È attualmente in finale nel concorso “Dallo Stornello al Rap” di Elena Bonelli, con il brano “Roma 2020” in featuring con Petross. A breve usciranno i suoi prossimi lavori.